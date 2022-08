Infrastructures – Un nouveau centre de conservation inauguré à Ivohibe

Le Centre de conservation Ivohiboro vient d’être inauguré le week-end dernier dans la commune d’Ivohibe. La ministre de l’Environnement et du Dévelop­pement durable, Marie-Orléa Vina, s’est rendue sur le site de ce centre de conservation pour l’inauguration.

Ce nouveau centre est conçu pour accueillir les touristes et les chercheurs scientifiques. » L’existence de cette nouvelle infrastructure apportera du développement dans la commune d’Ivohibe et la région d’Ihorombe et améliorera le niveau de vie des habitants « , a indiqué la ministre dans son discours d’inauguration.

La responsabilisation de la population sur la protection des forêts fait partie de la stratégie du ministère de l’Environnement pour atteindre l’objectif de gestion durable des ressources naturelles.

Le projet a été financé par le Rainforest Trust.Par ailleurs, la ministre a remis des fournitures scolaires à dix-sept écoles autour du centre de conservation Ivohiboro dans la commune Ivohibe.