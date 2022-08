Handball – Les jeunes Akio sur la bonne voie

Les garçons cadets Akio préparent avec du sérieux la joute continentale qui aura lieu à Kigali Rwanda du 30 août au 6 septembre. Les sociétaires de l’équipe nationale, sous l’égide de Michael Andrianaivo, se sont imposés sur le score de 42 à 36 contre une équipe composée des handballeurs de Saint Michel Itaosy combinés à ceux du COSFA au Gymnase d’Ankorondrano samedi dernier.

Le score à la pause était de 18-17 pour les jeunes Akio. Avec une moyenne de taille de 1.78m, les jeunes sociétaires de l’équipe nationale Akio ont montré des belles phases de jeu avec des combinaisons remarquables et une défense un peu friable mais elle a été capable de résister aux assauts de leurs ainés. Pour encourager l’équipe nationale Akio, le ministre de la Pêche et de l’économie bleue Mahatante Tsimanaoraty Paubert, parrain des jeunes Akio a dîné avec les jeunes handballeurs de l’équipe nationale.

Dernier carré

Hier dans l’après-midi, les jeunes handballeurs Akio se sont affrontés contre la sélection des joueurs seniors de COSFA 1 et COSFA 2. Les jeunes Akio se sont inclinés dignement sur le score de 32-35 en menant de 12-9 à la pause.

Hasiniony Lavis Raheri­niaina, préparateur physique et aide coach de l’équipe nationale Akio, a expliqué que «du point de vue technique et tactique, les jeunes Akio sont capables d’entrer dans le dernier carré de la joute continentale. Il suffit de battre le pays hôte, le Rwanda et le Burundi et faire jeu égal contre l’Algérie. Physiquement, la fatigue se constate sur les jeunes cadets mails ils ont le moral gonflé à bloc et c’est un bon signe pour la suite de la compétition », conclut-il.

Le départ de la délégation pour le Rwanda est prévu pour le 27 août. Les jeunes sociétaires de l’équipe nationale Akio promettent de faire le nécessaire pour se qualifier parmi les cinq équipes nationales pour les championnats du monde. Ces jeunes joueurs préparent également l’IHF Trophy programmé du 17 au 23 octobre aux Comores.