Football – Amicaux CAN 2023 : Le président Victorien Andrianony confirme

Confirmé. Le patron de la fédération malgache de football (Fmf) rassure que les Barea A joueront des matches amicaux. Le numéro un de l’instance nationale de la discipline a apporté plus de lumières sur les nouvelles qui circulent dans les réseaux sociaux concernant «l’annulation des matches amicaux contre la Lybie et la Zambie», dans le cadre de la préparation de l’équipe nationale en vue des troisième et quatrième journées qualificatives à la coupe d’Afrique des nations (Can) prévues au mois de mars … «et qui seront remplacés selon proposition du sélectionneur par le Mali et la Moldavie» peut-on lire dans les réseaux sociaux.

«Ces matches de préparation auront bel et bien lieu dans la fenêtre Fifa. Nous avons entamé des négociations avec quelques pays dont la Libye, la Zambie et le Maroc,… après concertation avec le staff technique» souligne le président de la fédération, Victorien Andrianony.

«Nous avons également envoyé une demande de subvention auprès de la Fifa et nous attendons sa réaction. Tout sera confirmé la semaine prochaine» déclare-t-il. Ces matches devraient se tenir dans la fenêtre Fifa c’est-à-dire entre le 19 et le 27 septembre.