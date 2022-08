Festival de mode – Modus mode ouvre les portes aux amateurs de mode

Après une période de silence, le grand festival de mode revient avec force et détermination pour une nouvelle édition à l’Alliance Française de Tananarive. L’évènement promet des initiations répondant aux normes internationales pour les jeunes novices et professionnels de la mode.

Un concept créé et organisé par l’agence Totem depuis 2018. Modus mode est destiné aux jeunes amateurs de mode souhaitant poursuivre des études dans le domaine ou d’en faire un métier. Cette année, le festival a commencé en début de semaine à l’Alliance Française de Tananarive. Diverses initiations sur le stylisme, la photographie de mode, modèle photo, makeup démarquent l’évènement.

« Ce festival est vraiment unique par rapport aux éditions précédentes du fait que nous avons introduit de nombreuses initiations et des formations afin d’orienter les amateurs pour devenir des véritables experts de mode. Aussi, c’est un immense plaisir pour nous qu’Odile et Faniry de la région d’Antsinanana et de Vohémar sont venus assistées à l’initiation. Comme Modus mode est ouvert au grand public, notre but est de faire connaître la mode à travers ces initiations et de créer une émulation entre professionnel de la mode. Des stylistes de haut niveau comme Sih Rakout, Kala S, Gaona tachou sont présents à l’évènement. Tous ceux qui suivent la formation obtiendront une attestation à la fin et les trois lauréats auront un privilège de participer à la soirée de gala ce vendredi » a f firme Faly Randrianjato, responsable à Totem.

Modus mode apporte une grande importance sur les techniques de prise des photos et vidéos de mode.

« Beaucoup de gens savent prendre des photos. Il y en a d’’autres qui sont déjà des experts mais pour l’initiation à la photographie de mode, nous allons nous pencher sur les bases d’une photo et vidéo de mode. Ensemble, nous allons apprendre les techniques de mise en valeur du style vestimentaire dans une photo ou vidéo de mode » ajoute t-il.

Le festival de mode a pour ambition de s’étendre dans toutes les régions de Madagascar. Pour cette fois, l’évènement sera clôturé le vendredi 26 Août par une soirée de gala avec la participation des stylistes confirmés et des tops de mannequins. Construire une école de mode figure parmi le projet de Modus mode.