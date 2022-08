Enseignement supérieur – La capacité d’accueil des universités à augmenter

La rentrée universitaire 2022-2023 commence le 7 novembre. Les concours d’entrée à l’université d’Antananarivo pour les nouveaux bacheliers sont prévus se tenir en octobre.

Plus de cent mille bacheliers en quête de place en première année de licence dans les universités publiques. Les quatre vingt-treize mille nouveaux bacheliers, et les bacheliers de 2021 qui n’ont pas encore pu commencer les études supérieures croisent leurs doigts pour ne pas passer une année blanche. Ces derniers sont déjà en retard d’une année, en raison de l’épidémie de coronavirus. « Comme il a été convenu lors de la Conférence des Présidents des universités (CPU), tous les bacheliers, dont ceux de l’année dernière, doivent être reçus. Après, il appartiendra à chaque université, via son président et son conseil scientifique, de décider sa capacité d’accueil », lance le professeur Jean François Rajaonarison, directeur général de l’Enseignement supérieur auprès du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C’était dans le cadre de l’ouverture du Salon de l’étudiant et de l’emploi qui se tient au Kianja Barea à Mahamasina, hier jusqu’au vendredi.

Face à ce nombre important de demandes, le ministère de tutelle incite les cours à distance.

Formation à distance

« Nous sollicitons les départements qui peuvent effectuer des formations à distance de les faire, en plus des cours présentiels, pour augmenter la capacité d’accueil. », enchaine le professeur Jean François Rajaonarison. La construction d’universités Manarapenitra au niveau de plusieurs districts, devrait, également, diminuer ce problème de capacité d’accueil des universitaires publiques. Celle d’Antananarivo ne peut accueillir que dix mille étudiants en première année, chaque année, alors que le nombre de bacheliers se compte par près d’une centaine de milliers.

Les dates de concours sont fixées au début du mois d’octobre, pour de nombreuses facultés, comme celle de l’Économie, de la gestion et de la sociologie (EGS), celle des Lettres et des sciences humaines. La plupart des universités sont en train de clôturer l’année universitaire 2021-2023. La prochaine rentrée pédagogique pour l’année universitaire 2022- 2023 se fera le 7 novembre.