Consommation – Pénurie de pétrole

Le pétrole se raréfie sur le marché. C’est à la stationservice à Ambohijatovo que Tahiry, un père de famille qui vit à Andoharanofotsy, en a trouvé, vendredi. « Le pétrole est introuvable dans notre quartier. Alors que nous en avons besoin pour la cuisson des aliments et pour bouillir de l’eau, tous les jours », lance-t-il. Il utilise un réchaud à pétrole, avec une consommation mensuelle de 15 litres pour sept personnes. « C’est assez économique, par rapport au charbon de bois et au réchaud à gaz. Malheureusement, le pétrole n’est pas à portée de main. Il est souvent en rupture dans les stations-service, surtout, depuis la pénurie de carburants, à la fin du mois de juillet », rajoute-t-il. Le pétrole est très utilisé. À part l’usage domestique, il sert, également, à fabriquer plusieurs produits, à savoir, des plastiques, des peintures, du caoutchouc, de l’engrais, des pesticides, des détergents, des teintures, des textiles et des solvants.

Ce problème serait en passe d’être résolu. Quelques stations-service à Antananarivo-ville ont été approvisionnées, depuis lundi. Des pompistes expliquent cette pénurie par un retard d’approvisionnement, suite à un problème de dépotage. Cependant, plusieurs stations-service, n’en disposent pas encore. « Cela fait un mois que nous n’en disposons pas.», indiquent des pompistes sur la route nationale 2.