Conseils pour gagner vos prochains tours d’Aviator

Jouer à des jeux de casino en ligne a toujours ses risques, mais saviez-vous qu’il existe des jeux où vous pouvez augmenter vos chances de gagner ? Un exemple d’un tel jeu est Aviator, un jeu facile et excitant à jouer. Peu importe que vous soyez du Japon ou du Sénégal, ce jeu vous gardera sur le bord de votre siège !

Comment jouer à Aviator

Aviator est un jeu facile à jouer car tout ce que vous avez à faire est d’attendre que le multiplicateur augmente jusqu’à ce que vous décidiez d’encaisser. Le jeu commence au moment où vous cliquez sur ‘Bet’, et l’avion décollera. Cet avion laissera une trace et un nombre qui sert de multiplicateur de votre pari. Vous pouvez encaisser quand vous voulez, mais si l’avion s’envole avant vous, vous perdez.

Vous pouvez également choisir de faire deux paris sur Aviator. Vous pouvez encaisser sur les deux à tout moment que vous voulez. Soyez juste prudent avec votre timing afin que l’avion ne vous enlève pas vos gains.

Si vous voulez augmenter vos chances dans aviator jeux d’argent, voici quelques conseils que vous pouvez suivre :

Activer le pari automatique et le retrait automatique

Saviez-vous qu’Aviator vous donne la possibilité de placer automatiquement votre mise et d’encaisser après avoir commencé le jeu ? Aviator peut être facile à jouer, mais le jeu est également rapide, de sorte que la fonction automatique pourrait vous aider après avoir réglé votre mise.

Vous pouvez également régler le multiplicateur avant de jouer de sorte que le jeu encaissera automatiquement vos gains si l’avion n’a toujours pas volé d’ici là. La fonction automatique est idéale pour les débutants qui pourraient préférer faire de petits paris au début.

Des paris doubles pourraient vous faire gagner gros

Non, cela ne signifie pas que vous devez doubler votre pari, mais vous devriez plutôt placer votre pari original deux fois, car il y a deux boutons « Pari ». L’idée principale est d’avoir quelque chose sur quoi se rabattre si votre deuxième pari a été enlevé par l’avion. Vous réduirez votre risque de perdre beaucoup d’argent si vous encaissez votre premier pari plus tôt que le second.

Si l’avion continue de monter alors que vous n’avez pas encore encaissé votre deuxième pari, c’est votre indice qu’un gain encore plus important est en route. Si vous avez déjà un coussin de sécurité en jouant à Aviator, vous pouvez vous immerger pleinement dans l’excitation grâce à votre deuxième pari. Bien sûr, vous devez regarder votre budget avant de commencer le jeu.

Encaisser tôt

Une autre stratégie que vous pouvez faire est de cliquer sur le bouton ‘Cash Out’ peu après le début du jeu. Vos gains peuvent être faibles, mais vos chances de perdre diminue considérablement. Vous pouvez combiner cette stratégie avec le double pari de sorte que vous pouvez avoir un paiement légèrement plus élevé tout en jouant en toute sécurité. Vous pouvez également définir la fonction de retrait automatique sur de petits montants avant de commencer.

Un avantage que vous avez à encaisser tôt est que vous accumulez vos gains au fil du temps. Puisque vous pariez seulement de petits montants, vous serez en mesure de passer plus de temps à augmenter vos paiements.

Regardez l’historique de la pièce

Aviator affiche les multiplicateurs les plus récents des tours précédents avant que l’avion ne s’envole. Vous pouvez l’utiliser pour essayer de prédire quand encaisser sur votre prochain tour. Examinez la gamme de multiplicateurs qui se produisent fréquemment afin de savoir quand encaisser. N’hésitez pas à incorporer des paris doubles après avoir déterminé le multiplicateur moyen des tours précédents.

La partie délicate de cette stratégie est quand les tours précédents résultent en multiplicateurs aléatoires. Encore une fois, vous pouvez pratiquer les paris doubles ou vous pouvez encaisser dès que vous le pouvez. Si vous avez suffisamment de budget pour tester quelques tours, vous pouvez essayer d’orienter le multiplicateur vers une plage plus définitive.

Vu la facilité de jouer à Aviator, vous ne vous attendez pas à ce que certaines stratégies soient efficaces pour vous permettre de gagner vos prochains tours. Le caractère aléatoire du jeu rend aviator jeux d’argent si excitants qu’un tour ne suffit pas. Parier, attendre et encaisser – ce sont les étapes qui vous garantiront le plaisir et les paiements par Aviator, alors dirigez-vous vers votre casino en ligne préféré et faire votre bankroll monter à de nouveaux sommets !