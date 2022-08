Concours administratifs – Début des épreuves pour le recrutement des élèves magistrats

Des candidats au concours Magistrats sont venus très tôt dans les centres CEG et lycée Nanisana afin de voir leurs noms et leurs numéros à ce concours. Ils n’ont pas eu la convocation à temps et l’organisation a indiqué que les candidats pourraient consulter leurs noms dans ces centres faute de convocation. Henintsoa a été parmi celle qui n’a pas eu de convocation avant le jour J de l’examen. « Je suis dans la liste mais je n’ai pas encore obtenu ma convocation. J’ai entendu dire qu’on doit retirer une copie au siège de l’ENMG Tsaralalana, mais je n’avais pas eu le temps. Rechercher le nom et le numéro devient stressant à quelques minutes du début des épreuves », indique-t-elle. Les épreuves ont commencé hier et vont se terminer le 26 août. Malgré les problèmes de convocation pour certains candidats, des mesures ont été prises à temps, selon les explications. Par ailleurs, la sécurisation des concours contre toutes formes de corruption a été renforcée. « L’ENMG travaille de concert avec le Bianco pour chaque concours. Je tiens à souligner que la lutte contre la corruption dans le cadre des concours administratifs n’est pas seulement du ressort des deux entités, mais implique la prise de responsabilité et la vigilance de tous. Aucune forme de corruption ne sera tolérée », indique Anthony Andriamarolahinirainy, Directeur Général de l’ENMG. La publication des résultats pour le recrutement des magistrats n’a pas été encore annoncée mais elle sera connue au fur et à mesures des procédures.