Chocs énergétiques et alimentaires – La Banque mondiale récolte les idées

L’institution de Bretton Woods veut connaître les points de vue des uns et des autres concernant la manière de surmonter la crise énergétique et d’assurer la sécurité alimentaire.

La crise alimentaire et énergétique impacte le monde entier et Madagascar aussi. Tous les domaines sont touchés : le commerce, l’agriculture, la production…et le quotidien de la population. Comment gérer ces chocs ? Comment le vivez-vous dans vos communautés ? », c’est par cette présentation introductive que la Banque mondiale lance une campagne de collecte des idées dans les pays concernés. Les participants sont invités à partager leurs avis à travers une vidéo dont la durée ne doit pas dépasser une minute.

Selon la Banque mondiale, la flambée des prix de la nourriture et de l’énergie va plonger des millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté. Ces crises aggraveront la faim et la malnutrition et causeront des pertes économiques dévastatrices, risquant de balayer des avancées durement acquises sur le front du développement. La guerre en Ukraine, la désorganisation des chaînes d’approvisionnement et les répercussions économiques persistantes de la pandémie de Covid-19 font reculer le développement et s’envoler les prix alimentaires et énergétiques.

Face à la pandémie et aux crises récentes auxquelles le monde est confronté, l’institution veut recueillir des témoignages, points de vue et propositions pour un « une reprise poste-Covid résiliente et un avenir plus vert et plus inclusif ». Et d’ajouter que la jeunesse a un rôle essentiel à jouer pour faire avancer la réflexion et l’action sur les grands enjeux mondiaux et que la voix des jeunes doit être entendue.

Notons que dans son dernier rapport, la Banque mondiale a souligné qu’alors que Madagascar se remet à peine de l’impact de la pandémie de Covid-19, la dernière note de conjoncture économique met en garde contre de nouvelles menaces qui pèsent sur les perspectives économiques du pays. Et l’institution de soutenir qu’une croissance plus forte et inclusive est nécessaire pour réduire la pauvreté, appelant un nouvel élan de réformes. « Dans un contexte de ralentissement économique face à de nouveaux chocs, il est devenu urgent pour le gouvernement de mettre en œuvre des réformes audacieuses pour stimuler l’investissement privé et la création d’emplois, améliorer la gouvernance du secteur public et renforcer la résilience aux chocs », a déclaré, pour sa part, Marc Stocker, économiste principal de la Banque mondiale à Madagascar et auteur du rapport.

En format concours

Madagascar fait partie des pays qui participent à cette campagne et les idées reçues seront diffusées sur les supports de réseaux sociaux dédiés à l’occasion des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International (FMI). Pour le volet « propositions », les participants doivent répondre à la question suivante: Comment les crises alimentaire et énergétique affectent-elles les gens autour de vous? Et suggérer une piste d’action. Pour les idées d’action, elles devront porter sur des priorités du développement international: ouverture des échanges commerciaux, chaînes d’approvisionnement, agriculture et production alimentaire durables, accès à l’énergie, innovations agricoles, énergies propres, adaptation au changement climatique, programmes de protection sociale, soutien aux agriculteurs, partenariats public-privé, éducation, égalité hommes-femmes, nutrition, etc.

Précision a aussi été donnée que la vidéo ne doit pas excéder une minute et que l’arrière-plan doit être sobre. En soumettant une proposition, le participant autorise la Banque mondiale à utiliser son nom, les citations tirées de la contribution ou des reproductions de tout ou partie de la vidéo dans le cadre de sa communication dans les médias, dans ses publications (y compris sur le web) et ses canaux de diffusion sur les réseaux sociaux. La Banque mondiale se réserve également le droit de modifier la contribution si elle l’estime nécessaire, néanmoins son auteur sera dûment cité.

Toutes les propositions soumises dans le cadre de cette initiative qui comporte un format concours sont publiques et n’ont pas de caractère privé. La Banque mondiale se réserve, par ailleurs, le droit d’utiliser ou non une proposition, ou de retirer une contribution déjà publiée sur l’un de ses canaux numériques. En participant à ce concours, accepte également que la Banque vérifie la propriété et l’originalité de toute proposition et, sur sa demande, un engagement à fournir la copie de toute autorisation, licence ou permission accordée par un tiers.