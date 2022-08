Athlétisme – Nantenaina Rafanomezantsoa vise à franchir la barre de 2m

Le ride au es t tombé dimanche sur le championnat de Madagascar d’athlétisme pour les jeunes au stade municipal d’Alarobia. Un jeune garçon de 15 ans en la personne de Nantenaina Fenohery Rafanomezantsoa a attiré l’attention de tous sur la discipline de saut en hauteur. Avec une aisance remarquable et une technique dorsale impeccable, Il a franchi la barre de 1.55m et est devenu pour la première fois, champion de Madagascar devant ses deux concurrents directs qui n’ont réussi que la hauteur de 1.45m.

Sociétaire du club de 3FB, Nantenaina est un fanatique de l’athlétisme et consacre beaucoup de son temps à part les études scolaires sur ses entrainements. Avec sa taille de 1.68 m, il a l’ambition de franchir la barre de 2m d’ici cinq ans. « J’ai choisi le saut en hauteur parce que cela m’a donné plus de sensation forte et un défi à me surpasser car à chaque hauteur à franchir, il faut investir un peu plus en effort physique et au mental ». Avec son âge, il a encore le temps de s’agrandir que ce soit en taille ou que ce soit en maturité. Il ne manque pas d’ambition pour les années à venir. Il a affirmé: « Mon objectif est de franchir la barre de 2m d’ici cinq ans et je ferai tout pour réussir. En plus, j’aime trop l’athlétisme et la course de vitesse m’attire aussi ».

Voyant l’état lamentable de la piste d’Alarobia, Nante­naina Rafanomezantsoa n’a pas oublié de lancer un appel à l’adresse de l’État: « Nous sollicitons l’État pour que cette piste soit rénovée le plus tôt possible. Avec les potentialités des jeunes Malgaches, l’athlétisme pourra retrouver sa splendeur d’antan si les infrastructures sont fiables », conclut-il.