Asief à Toliara – Des malaises troublent le tournoi

Le tournoi sportif des fonctionnaires qui se tient à Toliara depuis le 20 août dernier ne fait pas que des heureux. Des embarras sont constatés et dénoncés.

« Ce n’est pas facile d’organiser des choses ». C’est la phrase qui revient à Toliara pour justifier les difficultés rencontrées par les participants au tournoi de l’Association sportive interministérielle pour l’entretien des fonctionnaires (ASIEF) qui s’y tient depuis samedi. Les infrastructures d’accueil ne sont pas toujours conformes aux attentes car les quelques deux mille participants sont logés dans des établissements scolaires ou des centres d’accueil. « Nombreux d’entre nous n’avons pas les moyens d’aller à l’hôtel pour les douze jours de compétition. Nous avons demandé à être transférés à l’École Sacré-Cœur et nous attendons les réponses» explique un participant qui a occupé pendant trois jours une des salles de classe du CEG Ezaka à Toliara Centre. Puis, plus d’un se sont plaints que les scores ne soient pas affichés lors des premières rencontres en basket-ball. « Ni les scores, ni le délai restant dans les quarts-temps ne sont affichés. Les temps sont même réduits » témoigne un participant. Un autre fulmine quant au fait que des « mercenaires » soient engagés pour représenter un ministère ou une entité, toujours dans la discipline basket-ball. Victorine, joueuse, dénonce le manque de communication dans l’organisation en général. « On nous a dit de rejoindre le terrain du RM5 mais on nous annonce une fois arrivées sur le lieu que c’est finalement au terrain de la Jirama» lance-t-elle.

Impayés

Il y eut le cas de l’accès refusé à des terrains. Au deuxième jour du tournoi, lundi, des terrains étaient déjà problématiques. Des tournois de football et de basket-ball devaient se tenir au campus de Maninday mais l’accès a été empêché par des étudiants. Des fonctionnaires sportifs étaient venus mais n’ont pu pénétrer au campus. Des étudiants ont soudé le grand portail d’entrée à l’université de Toliara à Maninday. Un poste-soudure a été aperçu sur place. Une lettre circule sur la toile expliquant les raisons de ce refus d’accès par des étudiants. Elle aurait été envoyée par une entité signant au nom de la « Fédération des étudiants de l’université de Toliara». «…. Nous vous adressons la présente lettre pour vous expliquer ce qui nous fait mal. Les bourses de réclamation ne sont pas obtenues et trois mois de bourses restent toujours impayés.» décrit la lettre adressée aux « Raimandreny», notables et autorités à Toliara. C’est ainsi une manifestation de leur mécontentement. Des étudiants jugent que les infrastructures sportives du campus de Maninday appartiennent aux étudiants et ne peuvent être utilisées par d’autres personnes. « Pour moi, c’est injuste qu’un aussi grand tournoi soit organisé à Toliara avec tout le coût que cela entraîne alors que nos bourses ne sont pas payées» réagit une étudiante en L3. La direction régionale de la Jeunesse et des sports Atsimo Andrefana a vite pris une alternative en organisant les compétitions aux terrains de la Jirama et au gymnase couvert de Toliara.