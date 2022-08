Approvisionnement – Retour à la normale des livraisons de carburant

Après la fausse pénurie de ces derniers temps, les livraisons de carburant commencent à revenir à la normale dans les stations- service de nombreuses régions de Madagascar. On ne voit plus de files d’attente dans les stations-services tant dans la capitale que dans d’autres régions.

Cette fausse pénurie qui a débuté fin juillet commence à revenir progressivement à la normale.

«En général, l’approvisionnement en carburant s’est normalisé car le problème de stockage pour certaines compagnies qui a causé des dérangements au niveau des distributions a été résolu. Presque tous les dépôts des compagnies de distribution ont leurs stocks en ce moment «, a déclaré notre source auprès de l’Office Malgache des Hydrocarbures (OMH), hier.

L’acheminement du carburant par des navires locaux vers chaque région pour remplir les dépôts des compagnies se poursuit comme auparavant.

Lundi dernier, une file d’attente de tuc-tucs pour de l’essence s’est vue à Antsiranana. Un responsable auprès de l’OMH a expliqué que ceci était dû à un déchargement de fuel dans la station, mais le problème a été résolu lundi soir.

Stock suffisant

«La livraison régulière de carburant aux stations-services de toute l’île se poursuit. Nous avons encore suffisamment de stock. Malgré la venue de nombreux pèlerins pour la célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de l’église catholique à Antsirabe, il y aura suffisamment de stocks dans les dépôts locaux », a ajouté l’OMH.

Le nombre de vacanciers et de pèlerins, source de l’augmentation de la consommation de carburant a été considéré comme cause de la petite crise ces derniers temps. Il y a eu aussi le problème de stockage d’une compagnie qui possède de nombreuses stations-service à Antananarivo et aux axes des routes nationales numéro 7 (RN7) et numéro 4, qui a provoqué les récents remous au niveau de l’approvisionnement.