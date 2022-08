Amparafaravola – Sept criminels éliminés lors d’un accrochage

Réputés dangereux, sept scélérats sont tombés sous les balles des gendarmes au cours d’un échange de tirs, hier à l’aube, à Amparafaravola. Leur arsenal a été saisi.

OUF de soulagement de la population dans l’AlaotraMangoro. Le redoutable gang de Bemoto, spécialisé dans le kidnapping, le meurtre et l’agression sexuelle, a été extirpé, hier.

Le caïd et ses six hommes sont morts arrosés de balles lors d’un violent accrochage, vers 4h30 du matin, à Andranofasika Amparafaravola.

Bemoto, Rakipikipy ou Sirô, c’est sous ces sobriquets populaires que le chef de bande a été connu dans les districts de Tsaratanàna, Anjozorobe, Amparafaravola, Ambatondrazaka et Moramanga. Son escouade et lui ont semé la terreur dans ces localités. Il a été recherché pendant longtemps par la gendarmerie.

Depuis deux jours, les gendarmes ont été avisés de la présence des truands dans la commune de Morarano Chrome. Armés jusqu’aux dents, ils étaient là pour préparer une attaque à main armée.

Des éléments de la compagnie d’Ambatondrazaka et celle de Moramanga en opération de défense et de sécurité eurent vite fait de rejoindre les lieux. Les malfrats n’ont pas hésité à ouvrir le feu dès qu’ils les ont vus s’approcher. Pour riposter, des tirs nourris leur ont été tirés.

Palmarès

Tous les sept ont été touchés. Aucun d’eux n’a survécu. Les gendarmes sont sortis indemnes de l’échange de salves. Les défunts ont été identifiés. Bemoto était le chef, Rindra ou Lesavaka ou encore Bekalaky le tueur sauvage, Kapi tsany ou Maintikely le violeur, Malama le drogué et assassin d’otages, Lesola ou Bonus le violeur et ravisseur, Balamaso le violeur et voleur notoire de bétail et Lejiva le violeur des femmes âgées. Au palmarès de leur bande, on voit des actes criminels innombrables commis.

Lors du ratissage, deux Mas36 avec munitions, cinq fusils de fabrication locale, plusieurs cartouches déjà percutées, des chanvres indiens et un tas d’amulettes ont été trouvés.

«L’espoir renaît, les villageois pourront désormais vivre tranquillement», souligne la gendarmerie nationale.

Une opération de pacification suit son cours dans l’Alaotra-Mangoro depuis quelques mois où une vingtaine de malfaiteurs ont définitivement été mis hors d’état de nuire.