Activités aéroportuaires – Mise au point avec les compagnies aériennes

Rencontre utile. Des responsables de la société Adema S.A. ont reçu dan son siège à Ivato, les représentants des compagnies aériennes nationales et privées autorisées à opérer à Madagascar.

Cette entre vue a eu comme objectif la consultation des usagers avant toutes révisions ou mises en place de nouvelles redevances aéronautiques, en conformité avec la stratégie déployée de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, OACI. La mise en place des nouvelles redevances des « activités réservées » et de fret, aura pour dessein d’assurer une certaine autonomie financière aux principaux aéroports du pays, dans un souci légitime de maintenir une bonne qualité de services offerts.

La dernière révision tarifaire des redevances d’atterrissage, stationnement d’avion remonte en 2001, et en 2007 pour les redevances de passager. Et comme les transports aériens ont payé un lourd tribut financier à cause de la crise sanitaire, le moment est venu pour rattraper, autant le temps perdu que le manque à gagner sur le plan financier