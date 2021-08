Tumeur Bénine

Une nouvelle préparation bâclée. À dix jours du match contre le Bénin prévu le 2 septembre à Mahamasina, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, on ne sait toujours rien du programme de préparation des Barea. Même la liste des joueurs sélectionnés par l’entraîneur Éric Rabesandratana est gardée secret. Prévue pour le 15 août au cours d’une conférence de presse, la publication de cette liste a été reportée en raison de la présentation des membres du nouveau gouvernement pour disparaître du calendrier. Du côté de la FMF, c’est le silence radio. Ni le président en exercice ni le comité exécutif à Isoraka ne pipent mot sur l’équipe nationale. Aucune des deux parties ne semble maîtresse de rien. Les décisions semblent passer au dessus de leur tête. Un match amical contre les Seychelles était au programme à l’occasion de l’inauguration du stade Barea le 29 août mais il semble que c’est annulé. Faute de confirmation, les Seychelles vont jouer les Comores qui préparent la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun.

C’est peut-être une stratégie pour amoindrir les polémiques inévitables dès la sortie de la liste des sélectionnés mais c’est également un piège à cons dans la mesure où on se met un stress inutile. On chuchote que la liste va sortir ce jour mais rien n’est moins sûr.

En réalité, les joueurs n’auront qu’un laps de temps très court pour préparer ce match. Entre l’arrivée des joueurs venant de tous les horizons à partir du 30 août, leur installation, on aura perdu au moins 24 heures. Il restera donc un jour pour préparer le match.

Quand on pense que le dernier match officiel des Barea remonte à novembre 2020 avec le match nul synonyme d’auto élimination face au Niger, on imagine la rouille qui envahit les joueurs et l’équipe depuis. Certes il y eut déjà le premier regroupement avec Éric Rabe au mois de mai mais rien ne remplace les matches.

Le Bénin est loin d’être un faire-valoir même si son entraîneur a également toutes les peines du monde à former son équipe à cause de nombreux blessés et des indisponibilités. Le Bénin a toujours eu une équipe compétitive quelles que soient les circonstances. Les Écureuils sont très réguliers et ont une équipe rompue aux grandes compétitions.

Il faut donc faire attention, le Bénin n’a rien d’un tocard comme on a tendance à le faire croire.