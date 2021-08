Tournée – Rossy fait un carton plein à Antsirabe

Un endroit qui s’affirme comme une belle découverte pour lui, un moment de liesse et de festivités exclusif pour tout le public de la ville d’Antsirabe. C’est ainsi que se décrit aisément les retrouvailles entre l’infatigable maestro du « Tapolaka gilady » qu’est Rossy et le public fêtard originaire de la ville d’Eau, voire de toute la région Vakinakaratra ce week-end.

Ce lieu inédit qu’il s’est plu à conquérir, c’est le fameux Kianjan’ny Kanto d’Antsirabe, un cadre exclusif doté d’une scène à la hauteur de l’artiste lui-même où il a enivré le public local de sa musique. Accompagné de sa troupe au grand complet, Rossy s’est ainsi plu à se laisser porter par la liesse populaire auquel il a assisté. À l’image de ces bals poussières de la belle époque qu’il adore tant animé, ces retrouvailles avec Rossy a donc rassemblé du beau monde.

Un public de tous âges et de tous horizons, qui chanta à tue-tête chaque composition entamé par Rossy et ses infatigables musiciens sur la scène du Kianjan’ny Kanto Antsirabe. Rossy n’a donc pas fait dans la demi-mesure en ayant eu la tâche de porter en liesse un public assoiffé de réjouissances populaires. Fort d’un répertoire bien ficelé, avec lequel il enivre toutes les générations depuis plus de trois décennies maintenant, il a tenu en haleine et a captivé son auditoire le temps d’un concert des plus chaleureux.