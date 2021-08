Sécurité – Une salle polyvalente pour le GSIS

Une collaboration fructueuse entre le secteur public et le secteur privé. Le groupement de sécurité et d’intervention spéciale (GSIS) dispose d’une salle polyvalente au sein de ses locaux à Ivato. C’est le fruit d’une longue collaboration entre le GSIS, rattaché à la Gendar­merie nationale, et le Groupe Filatex, à l’occasion de la célébration de son 35e anniversaire. L’infrastructure a été inaugurée, le 22 août, durant la célébration de l’anniversaire du GSIS.

Avec ce t te nouvelle infrastructure, ces forces armées vont pouvoir renforcer encore plus leurs capacités opérationnelles en matière de lutte contre l’insécurité. Le Groupe Filatex a déjà doté le GSIS de matériels bureautiques et de mobiliers, pour contribuer au renforcement des capacités opérationnelles du GSIS. « Conscient de l’importance de la sécurité et considérant cette dernière comme étant un gage du développement économique du pays, le Groupe Filatex travaille main dans la main avec le GSIS depuis plusieurs années. Le groupe a notamment tenue à cœur de contribuer à l’accomplissement de ses missions, en répondant présent à ses sollicitations », peut-on lire dans un communiqué dans le cadre de cette collaboration.