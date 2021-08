RN7-Ilempona – Un fourgon tombe sous un pont

Un fourgon a fauché une bicyclette et s’est renversé, hier, au nord d’Ilempona, sur la RN7. On compte six blessés.

Un garçon de 5 ans et cinq autres personnes ont été blessés dans une collision suivie d’une sortie de route, hier à 14h30, sur l’axe RN7, au nord d’Ilempona Antanifotsy.

Cinq jeunes étaient à bord d’un fourgon de marque Mercedes Sprinter. Ils revenaient d’une rencontre familiale à Imady pour rentrer à Antananarivo. En abordant un pont, leur véhicule a renversé une bicyclette transportant trois individus. Pris de panique, le conducteur a perdu le contrôle du volant et des pédales.

La Mercedes a chuté en bas du pont. Elle s’est retrouvée les quatre roues en l’air sur le chemin de fer.

Des témoins oculaires ont aidé les victimes à s’extraire du véhicule car les portières ont été bloquées.

Touchés à la tête

« Heureusement que le fourgon n’était pas chargé. Il n’y avait que les sacoches des jeunes passagers dedans. Autrement, leur désincarcération aurait été compliquée », rapporte un automobiliste ayant porté assistance.

Les six blessés, dont les cyclistes, ont été conduits à l’hôpital d’Antanifotsy. Sitôt avisés du drame, des policiers se sont rendus sur les lieux pour dresser le constat, déterminer l’origine de l’accident et recueillir quelques témoignages.

« Il serait mieux de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour les enfants qui travaillent sur ce pont. Ils font semblant de boucher les nids de poule dessus et demandent de l’argent aux automobilistes. Leur présence est encore beaucoup plus dangereuse », assène l’automobiliste.

Deux des blessés souffrent de polytraumatismes, a-t-on confié. Ils ont surtout été touchés à la tête. Les urgentistes ont prévu leur évacuation à Antsirabe.

La bicyclette et le fourgon ont subi des dégâts. Un engin dépanneur a déjà été appelé pour remonter La Mercedes. La voie ferroviaire doit être libérée. Un train de marchandises pourrait passer.