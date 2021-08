Hébergement – La capacité d’accueil des vacanciers dépassée

Des milliers de gens ont débarqué dans la Cité des Fleurs depuis le début du mois d’août. Les établissements hôteliers affichent complets, aucune réservation n’est plus acceptée.

AFFLUENCE monstre à Mahajanga. En un temps record, tous les services de réception sont « sold out ». Surtout en cette semaine des derniers jours de vacances. Rentrée scolaire au début du mois de septembre oblige ! Les centres d’accueil, les gites d’hébergement, les hôtels, les maisons d’hôtes, les salles de classe des écoles privées et des établissements confessionnels sont envahies. Des édifices religieux sont même transformés en centres d’hébergement.

Certains vacanciers sont venus en famille, ou avec les grands-parents, oncles et tantes ; d’autres sont entre amis, en colonie de vacances, en mission religieuse, ou en voyage d’études.

La capacité d’accueil des infrastructures d’accueil de Mahajanga es t complètement dépassée. Le taux d’occupation atteint 100% et de nombreux clients ont demandé une prolongation de leur séjour. « Nous avons pu accepter cette demande car des clients qui ont déjà réservé, ont pu être joints à temps pour modifier leur passage chez nous. L’insuffisance des capacités d’accueil est un problème à résoudre d’urgence», explique le responsable d’un hôtel, non catégorisé.

En guise de solution provisoire, des vacanciers dorment dans leurs voitures. Notamment dans des véhicules de type fourgon. « Les hommes dorment sur les banquettes des voitures, garées non loin des sites d’hébergement de leurs proches. D’ailleurs, nous veillons très tard. Mais c’est juste pour deux nuits au maximum en attendant que des chambres soient libérées », explique un jeune estivant. Cette affluence et mouvement ont quelque peu rassuré des opérateurs touristiques, en mal d’activités au début de cette année, à cause de la Covid-19.

Tourisme redynamisé

L’année dernière, à cause du confinement, les résidents et touristes nationaux ainsi que les vacanciers n’ont pas pu venir à Mahajanga, pour profiter du mois d’août. Le tourisme à Mahajanga se redynamise même pour un petit moment, après la crise sanitaire causée par la deuxième vague du coronavirus.

« Depuis le 1er août jusqu’à ce jour, trente mille taxis-brousse sont recensés au départ de la gare routière nationale d’Andohatapenaka, soit mille cinq cents passagers enregistrés pour cent véhicules par jour. Nous avons dépassé le record du mois de décembre. Mahajanga est ainsi la deuxième ville après Antsirabe en terme de plus grand nombre de départs », explique le coordonnateur de l’Agence de transports terrestres à Mahajanga, Toky Rahaingo.

La prudence au volant est exigée ainsi que le respect de la pause toutes les quatre heures de voyage. « Les taxis-brousse peuvent effectuer un aller et retour en moins de vingt-quatre heures, mais les conducteurs doivent observer un repos. Deux conducteurs sont exigés pour un trajet de plus de huit heures. La pause est obligatoire sur les aires réservées le long de la route nationale toutes les quatre heures », insiste Toky Rahaingo.