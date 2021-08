Grande distribution – Shoprite va baisser pavillon

Un coup dur pour ses nombreux clients. Shoprite a annoncé hier, qu’elle se retirait de l’Ouganda et de Madagascar après deux décennies d’activité. Ce, indique-t-il dans un communiqué sans d’autres détails, conformément au processus d’examen du groupe en dehors de l’Afri­que du Sud, son marché local.

Présente depuis 2000 en Ouganda où elle exploite cinq magasins, et depuis 2002 à Madagascar où elle détient dix magasins, la chaîne de supermarchés sudafricaine avait déjà acté son retrait du Kenya et, depuis juin dernier, du Nigéria. Elle a, en effet, après 16 ans passés dans le pays, cédé la propriété de sa filiale Retail Supermarkets Nigeria Limited, à Ketron Investment Ltd, une société détenue par un groupe d’investisseurs institutionnels dirigé par le milliardaire Tayo Amusan.

Le retrait progressif du groupe Shoprite des marchés du continent s’explique essentiellement par les dévaluations de devises, les problèmes d’approvisionnement et la faiblesse des dépenses de consommation en Angola, au Nigeria et en Zambie. Des facteurs ayant pesé sur ses bénéfices.

« Le capital que nous allons investir désormais dans la région (hors-Afrique du Sud) sera à un niveau minimal et nous continuerons à gérer les coûts autant que nous le pouvons », avait expliqué Pieter Engelbrecht, CEO de Shoprite qui mise désormais sur le marché local où le groupe détient 30 % des parts du marché de la distribution.

En 2020, Shoprite employait environ 141 000 personnes dans près de trois mille magasins à travers l’Afrique. Le principal détaillant alimentaire du continent détenait un réseau de près de trois mille magasins appartenant à des entreprises dans quinze pays.