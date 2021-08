Gouvernement – Christian Ntsay assure l’opération déminage

Le Premier ministre Christian Ntsay a repris le ministère des Mines. Désormais, il est coiffé d’une double casquette.

La bonne pioche. Il a fallu un geste fort et ferme. Pour mettre un terme à des quiproquos plus qu’ubuesques au ministère des Mines et des ressources stratégiques, MMRS, à Ampandrianomby. Le Premier ministre Christian Ntsay y est venu pour faire le ménage dans ce qui pouvait devenir… une écurie d’Augias. Par la fausse-vraie passation entre Fidiniavo Ravokatra, démis de ses fonctions et Brice Randriana­solo, son successeur nommé mais démissionnaire après son lynchage sur les réseaux sociaux. Sur les casseroles qu’il a traînées des années plus tôt dans son existence antérieure.

Des voix commençaient à se faire entendre pour dénoncer une illégalité flagrante. Comme quoi, un ministre qui ne l’est plus ne peut supplanter un autre démissionnaire. Christian Ntsay est venu en arbitre pour siffler la fin du match épique s’il en est. Il assure l’intérim au ministère au MMRS, jusqu’à la nomination du titulaire au poste. Un « double indice » tout à fait légal. Il fut un moment où Tantely Andrianarivo, le dernier Premier ministre de Didier Ratsiraka, s’occupait aussi des Finances et de l’économie.

Christian Ntsay, prenant à cœur ses nouvelles responsabilités, une fois « la passation en bonne et due forme » avec Fidiniavo Ravokatra scellée, a aussitôt organisé un staff meeting avec les principaux responsables du MMRS, auquel des journalistes ont pu assister. Il a inculqué un autre état d’esprit pour que les richesses du sous-sol malgache apportent des retombées économiques, financières et sociales au pays et à ses habitants. « Rigueur, discipline, fermeté, intégrité, droiture dans l’accomplissement de votre travail », a tonné le patron de l’Administration à l’endroit de ses interlocuteurs. Il s’est étonné que huit conteneurs bourrés de pierres précieuses, sous couvert de fausses déclarations, aient été interceptés in-extremis au Port de Toamasina par les services douaniers avant leur embarcation. « Comment toutes ces manigances peuvent elles se réaliser », a-t-il mentionné?

Régime fiscal

Accessoirement, il est aussi le gardien du Temple en l’absence du président de la République Andry Rajoelina, présent aux rencontres du MEDEF à Paris. De lourdes charges qui n’empêchent pas Christian Ntsay d’être dans sa zone de confort pour ses nouvelles attributions. Il a posé une interrogation pouvant faire soulever une tempête de sable. « Quels ont été les bénéfices engrangés par le pays avec le projet d’exploitation de l’ilménite avec Rio Tinto. L’État, en étant actionnaire, a été même contraint de participer à une recapitalisation de cette multinationale pour rentabiliser ses investissements », a-t-il soulevé. À ce propos, Qit Madagascar Minerals, QMM, devra engager des pourparlers avec les autorités malgaches sur des points sensibles touchant le régime fiscal. L’ancien module va expirer en 2023. QMM promet une électrification de la ville de Taolagnaro par des ressources renouvelables. Serait- ce suffisant pour « amadouer » les dirigeants malgaches, décidés à en découdre pour exiger assez pour en avoir plus?

D’autres sujets délicats attendent le futur ministre… des terrains minés. Comme la décision à prendre sur la poursuite ou non de l’exploration et l’exploitation de l’ilménite de Ranobe par la société Base Toliara. Un projet qui divise les personnalités politiques de la mouvance présidentielle. L’échéance de 2023 approche à grands pas, la gestion de cette crise larvée requiert du doigté et de la diplomatie. Pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et humilier l’arrogance des autres.

Une autre grosse épine aux pieds du ministre des Mines et des ressources stratégiques. Comment sortir la Kraoma SA du tunnel du désastre financier? Les actuels dirigeants de Kraoma SA, sans trouver la moindre des solutions, dénoncent des actes de vandalisme sur le patrimoine de l’entreprise, qu’auraient perpétrés quelques têtes brûlées parmi les employés. Alors que des cadres de cette société d’État du chrome et dérivés ont avancé des propositions concrètes pour se sortir de cette galère aux innombrables… impasses.

Enfin un dossier volumineux à traiter. Celui relatif au Code minier. Si tous les acteurs du secteur minier s’accordent à accepter la nécessité de le dépoussiérer, les idées divergent quant aux contours des réformes à procéder. La pierre d’achoppement, c’est le cas de le dire, se situe au niveau de cette nouvelle imposition de 20% sur la production minière. Un « coût de marteau » dissuasif pour les investisseurs étrangers, selon des membres de la Chambre des mines, très pessimistes sur la bonne image de l’attractivité du pays, véhiculée par certains articles du Code minier reformaté. Un vrai chantier à ouvrir pour quitter les sentiers battus.