Football – Mondial 2022 : La préparation laisse à désirer

La liste des joueurs convoqués pour le début des éliminatoires du Mondial tarde toujours à sortir. Idem pour le programme de préparation, qui suscite de nombreuses questions.

Bahir Dar reste un souvenir douloureux pour les Barea. C’était un véritable piège, dans lequel ils sont tombés, au même titre que les Éléphants. S’il fallait retenir une leçon de la débâcle en Éthiopie, elle concerne logiquement la préparation.

Les Antilopes ont pris un élan considérable de plusieurs semaines. Tout le contraire des Barea, qui n’ont eu que quelques jours. Pas assez pour s’acclimater aux conditions locales certainement. Voilà pourquoi ils ont été asphyxiés à plus de 1 800 m d’altitude.

Pour revenir au contexte actuel, nous sommes à neuf jours du début des éliminatoires de la Coupe du monde. La sélection malgache accueillera le Bénin, le jeudi 2 septembre, puis elle se déplacera en Tanzanie, le mardi 7. Plus d’une semaine après la présentation avortée de la liste des joueurs convoqués, la fameuse liste n’est toujours pas sortie.

La fédération se veut rassurante par la voix de son comité exécutif. Mais la presse et le public se montrent de plus en plus impatients (et exigeants). Impatients de découvrir l’effectif, mais aussi et surtout du programme de préparation du nouveau sélectionneur.

La fenêtre internationale débutera lundi. Les internationaux ne seront pas disponibles avant cette date.

Nouvelle date

Tous les sélectionneurs du monde sont logés à la même enseigne. Et tous se doivent d’adapter leur programme selon cette règle de la FIFA. Voilà pourquoi les débats se concentrent autant sur la composition du groupe, mais également sur les préparatifs. En effet, il n’y a que quatre jours entre le lundi 30 août et le jeudi 2 septembre.

Un délai extrêmement restreint, qu’il faudra négocier avec la pression de l’immense attente autour du match nocturne à Mahamasina.

Éric Rabesandratana n’a pas donné de nouvelle date jusqu’à présent, pour dévoiler les 22, 23 ou 25 éléments qu’il a appelés. La presse attend d’une minute à l’autre ce coup de fil venant d’Isoraka pour annoncer un nouveau rendez-vous.

En revanche, Michel Dussuyer a déjà confirmé qu’il publiera sa liste ce mardi 24 août. Alors Rabé attend-il de connaitre ses adversaires au grand complet, avant de se prononcer ? C’est la question que se pose désormais bon nombre d’observateurs.