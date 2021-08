Emploi – Les données fiables font défaut

Comme dans plusieurs domaines, les statistiques font également défaut concernant l’emploi. Difficile dans ce cas d’avoir des informations claires et justes pour résoudre certains problèmes.

Madagascar ne manque pas d’ambition pour améliorer ses indicateurs macroéconomiques et créer des emplois. Mais les informations chiffrées disponibles afin de mieux cerner la problématique du chômage et d’apporter les réponses idoines pêchent toujours par leur manque de fiabilité.

À l’instar des difficultés rencontrées depuis les OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement), il faut souligner que le déficit quantitatif et qualitatif de données persiste alors que les OMD ne comportaient que vingt-huit cibles contre quarante-sept cibles priorisées pour les ODD (Objectifs de Développement Durable), suivis à travers quatre-vingt-cinq indicateurs à partir desquels une base de référence a été établie en 2019. Sur ces quatre-vingt-cinq indicateurs, seuls quarante trois sont renseignés exactement, vingt-quatre indicateurs ne le sont pas et dix-huit indicateurs sont des proxys.

Moins de la moitié (quarante-deux sur les quatre-vingt-cinq) est conceptuellement clair, avec une méthode établie, des normes disponibles, et les données produites régulièrement par le pays mais trente-six indicateurs seulement ont des valeurs cibles. Par ailleurs, une nouvelle loi statistique a été promulguée en 2018 conformément à la Stratégie Nationale pour le Développe- ment Statistique (SNDS). L’étendue des efforts pour renseigner ces indicateurs reste cependant énorme. Or, nombre de ces indicateurs concernent directement ou indirectement le secteur de l’emploi.

Selon les chiffres disponibles, le taux de chômage est évalué à 1,9% de la population active en 2020. Il n’a pas tellement évolué depuis 2016 (1,8%). Mais le secteur informel reste le principal pourvoyeur d’emploi notamment en milieu rural, dans l’agriculture avec 64 % des emplois totaux en 2019, dont 60% sont des femmes (Banque mondiale 2020).

Des avancées ont été enregistrées dans l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, la lutte contre le travail des enfants et la traite des personnes, la migration professionnelle, la promotion des PME/PMI, l’emploi vert et l’économie bleue. On rapporte ainsi la création d’emplois et de moyens de subsistance pour 53 224 vulnérables et personnes pauvres, dont 26 670 femmes, surtout dans le Sud de Madagascar. Il convient aussi de mentionner la création de 1 876 emplois verts.

Retournement brutal

Quant à la structure de la population, elle est à majorité de jeunes. 64% ont moins de 25 ans. Le rapport de dépendance est encore élevé, environ quatre cent mille jeunes par an arrivent sur le marché du travail. En d’autres termes, la population des adultes âgés entre 20 et 64 ans devrait avoir dépassé la population enfantine. La majorité de cette population (80,5%) vit en milieu rural et le taux d’urbanisation au niveau national est de 19,5 %.

Le maintien de la stabilité macroéconomique et la relance des réformes ont permis une accélération des investissements de 13,1% du PIB en 2015 à 20,6% en 2019 pour accroître et soutenir la croissance et réduire la pauvreté. Cette embellie a eu des impacts positifs sur le front de l’emploi. Mais depuis l’apparition de la crise sanitaire, la tendance a connu un retournement brutal et les analystes attendent des statistiques pertinentes et à jour pour mieux évaluer la situation.

Avant la pandémie, l’économie du pays semble avoir retrouvé quelque dynamisme. Passant de 3,1% en 2015 à 5,2% en 2018, la croissance s’est intensifiée. Ce sont surtout les industriels qui ont fortement progressé. Cette dynamique de croissance a été palpable dans nombre de secteurs d’activité, à l’exception des branches sylviculture, Zone Franche Industrielles (ZFI) et industrie textile. Puis a connu un bouleversement conjoncturel du fait de Covid-19.

La Politique générale de l’État, articulée à travers les treize engagements (Velirano) est traduite par des orientations stratégiques avec des objectifs à caractère macroéconomique, sectoriel et spatial dont celui de « Rendre la croissance plus efficace par la création massive d’emplois ». Les données statistiques montrent que sept personnes sur dix vivent en situation de pauvreté multidimensionnelle et huit emplois sur dix sont dans l’économie informelle.

Transformer les jeunes en force de développement constitue le leitmotiv du gouvernement actuel. Des dispositifs de formation et d’insertion professionnelle ou d’installation ont accompagné soixante mille jeunes ruraux, déscolarisés ou non, selon un rapport de mai 2020. Une stratégie baptisée « Veliranon’ny tanora ho an’ny fisandratana » ou « Engagement des jeunes pour l’émergence» a été élaborée. Un processus de consultation des jeunes a été mis en place pour la mise en œuvre de certaines politiques.