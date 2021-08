Concert – Tarika Rebika inaugure le « miRitsoka mifety »

Un des groupes phares des années 90, Tarika Rebika renoue avec la scène dans le cadre d’un grand concert. Un répertoire pour explorer la nostalgie.

Un rendez-vous inédit pour tous les inconditionnels de variété musicale des années 90. Les retrouvailles avec le Tarika Rebika auront bel et bien lieu dans un cadre exclusif. Les fans du groupe ont attendu longtemps ce grand retour. Un défi que « miRitsoka Productions » entend bien relever ce 19 septembre à partir de 14h au terrain de l’Esca Antanimena, à l’occasion de la première édition du « miRitsoka mifety ». Ce sera l’occasion pour la bande à Lucien Randrianina, Tonton Pà, Hery Tiana, Noely et Hery de relancer la célébration des 30 ans du groupe, reportée pour cause de pandémie l’année dernière. Le groupe se plaira à raviver la flamme chez ses fans de la première heure à travers son répertoire romantique et mélancolique. Tarika Rebika réserve également quelques surprises.

Festif et convivial

L’un des derniers grands rendez-vous avec le Tarika Rebika est son concert à Antsahamanitra en 2017, depuis il continue de travailler sur la célébration de ses trois décennies de carrière. Bien entouré par ces professionnels de l’événementiel de chez « miRitsoka Productions » , les revoici prêts à offrir le meilleur au public de l’Esca Antanimena. Zoniaina Randria tsiresy de chez miRitsoka Productions confie « C’est là un grand concert qu’on a prévu de mettre en scène au palais des Sports et de la Culture en 2020. Ça ne s’est pas fait malheureusement, mais on s’est vite dit que cet endroit conviendrait le mieux à cet événement. Qu’on se rassure, on s’organise de manière à ce que ceux qui souhaitent festoyer en plein air, comme ceux qui souhaitent profiter du concert dans un cadre plus VIP puissent s’y retrouver ensemble ».

La maison de production et organisateur événementiel tient aussi à confirmer que malgré la pandémie, elle n’a pas perdu la main et proposera un concert bien harmonieux pour son public. Au-delà de ce premier concert avec le Tarika Rebika, « miRitsoka mifety » sera ainsi un rendez-vous ponctuel à suivre chaque année. Le respect des gestes barrières reste de mise lors de cet événement.