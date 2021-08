Cité des fleurs – Le tourisme local revit

Mahajanga reste la première destination touristique nationale. Les statistiques et les faits le confirment. Mais surtout le climat chaud et sec avec le soleil permanent en cette période est l’un des avantages offerts par la région Boeny. Les Tananariviens se ruent vers la Cité des Fleurs pour fuir le froid glacial du mois d’août, tandis que les Tamataviens veulent changer de la pluie et sont aussi présents à Mahajanga. Les Fianarois et les Antsira­nanais sont aussi aperçus à Mahajanga. Les plaques d’immatriculation des voitures qui circulent en ville le prouvent.

Ces aoûtiens ne passent pas inaperçus. Le séjour de ces visiteurs est agrémenté par la traditionnelle promenade au bord de la mer, tous les soirs. C’est le lieu de rendez-vous le plus couru de la ville. Un petit tour en voiture à partir du grand baobab jusqu’au phare en passant devant la Banque centrale, est un itinéraire obligatoire pour marquer sa présence. C’est ce qui explique les grands embouteillages le long du boulevard du bord de mer. Aucun parking n’est disponible dès 18 heures, à par tir du grand baobab jusqu’au phare devant l’École nationale d’enseignement maritime.

La matinée de ces vacanciers est consacrée aux plages ou aux piscines. Des centres de loisirs dont Aqualand à Amborovy, sont aussi envahis. Les tarifs d’une baignade dans les piscines privées des établissements hôteliers sont très chers, à partir de 8 000 à 20 000 ariary. Les clients hébergés sont prioritaires et les particuliers ne sont pas toujours acceptés. Néanmoins, des piscines sont ouvertes au public, comme à Vatobe à Antsahavaky, près de la Logistique pétrolière. La location des parasols a atteint 20 000 ariary la semaine dernière au Grand Pavois. C’est dire que les loueurs en ont profité pour tirer d’énormes bénéfices.

Concernant la nourriture ou le repas de midi, certains se ravitaillent dans les grandes distributions pour acheter des sandwichs, frites, quiches ou pizzas et croquettes, ainsi que du pain frais et de la charcuterie. D’autres préfèrent des grillades de poisson ou des fruits de mer directement sur les plages entre les séances de baignade à la petite plage de Maroala ou au Grand Pavois. Pour les familles nombreuses, des bouteilles de gaz avec réchaud encastré sont utilisées pour la cuisson.

« Nous sommes trop nombreux pour aller manger au resto. Nous avons apporté des légumes de la capitale. Nous achetons de la viande ou du poisson à Mahabibo et nous nous occupons de nos repas. Le matin, les « mokary » et « mofo kida » (banane) sont à prix abordable (100 ariary l’unité) », déclare une mère de famille.