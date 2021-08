Boeny – Un atelier consultatif pour améliorer l’Éducation nationale

Un atelier régional con­- sultatif sur la loi régissant l’éducation à Madagascar s’est déroulé au Centre inter régional de formation pédagogique de Mahabibo (CRINFP) du lundi 16 août au dimanche 22 à Mahajanga. Sept coordonnateurs et techniciens des trois ministères centraux concernés, à savoir celui de l’Éducation nationale, celui de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et celui de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, ont encadré cet atelier de collecte des idées.

« Cette formation est primordiale pour l’éducation et les directeurs d’école doivent en profiter. Elle permet d’apporter une innovation et d’améliorer la qualité de l’éducation dans le pays », déclare le directeur régional de l’Éducation nationale de Boeny, Angelo Rémi Rabemananjarahaja.

Cinq techniciens des centres de formation de la capitale et des formateurs locaux en collaboration avec la DREN de Boeny ont aussi participé à cette formation. Cinquante directeurs d’établissements scolaires de la région étaient aussi présents.