Service – La poste étend son réseau financier

Promotion de l’inclusion financière. C’est en ce sens que la Poste malgache vient de démarrer la construction d’une agence postale à Ambondromamy dans la région Boeny. « Nous évaluons, à plus de quatre vingt millions d’ariary par semaine, la totalité du flux monétaire tournant dans cette localité où aucun établissement financier n’est implanté à part les kiosques de mobile money. Des points mobile money qui ont une capacité limitée en matière de traitement de mouvement financier. Raison pour laquelle la poste initie la construction de cette nouvelle agence» explique Richard Ranarison directeur général de la poste.

En plus des services postaux, la Poste entend se renforcer dans les activités financières. En effet, elle souhaite innover. La mue de la Poste malgache se poursuit ainsi avec cette promotion de l’inclusion financière en milieu rural ainsi qu’avec la mise en place des Smart Village dans ces mêmes localités éloignées.

« Ambondromamy constitue ainsi le point de départ de cette mutation de la Poste vers le numérique et la microfinance. À l’instar des autres pays du monde, la technologie numérique a incontestablement impacté sur l’économie et la société malgache. Le secteur du TIC peut être un véritable vecteur de développement et de transformation sociale du pays, par l’amélioration de l’accès aux services de base, l’extension de la connectivité notamment avec le concept Smart Village et la création d’emplois » rajoute Ranesa Firiana, secrétaire général du ministère de la Poste, des Télécom­munications et du Développement numérique.