Secteur aérien – Ravinala Airports en soutien à la CUA

Logistique renforcée. Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports d’Antana­narivo et de Nosy Be, a attribué du matériel à la caserne des pompiers d’Anta­nanarivo. Ce sont mille six cent pièces qui sont octroyées aux cent soixante pompiers de la caserne d’Antananarivo. Cette action s’inscrit dans la politique sociale de Ravinala Airports auprès des municipalités où sont implantées les aéroports qu’elle gère.

« Cette idée est venue lors d’un passage de Vincent Robert, chef du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) de l’aéroport de Roissy, en mission pour le nouveau terminal international de l’aéroport d’Antananarivo » indique Patrick Collard, directeur général de Ravinala Airports.

Cette donation, par l’intermédiaire de la Fondation Groupe ADP, représentée par Ravinala Airports, est née suite à la collaboration avec l’Association Aviation Sans Frontières. Pour rappel, regroupe quatre actionnaires d’envergure internationale, à savoir Meridiam, le Groupe ADP, Bouygues Bâtiment International et Colas.