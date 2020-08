Rocade Tsarasaotra – Le DG de la Communication percute un capitaine

Sous l’emprise de l’alcool, un directeur général au ministère de la Communication a fui après avoir heurté un militaire, samedi à Tsarasaotra. Il a démissionné.

Drame. Jointe par téléphone, hier, la ministre de la Com­munication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy, a confirmé la démission de TiarayFanahimanana, le directeur général de la Communi­cation. Ce dernier sera traduit devant le parquet ce jour pour accident corporel, selon la gendarmerie d’Ambohidra­trimo.

Samedi vers 20 heures et 30 minutes,il a conduit en état d’ébriété sa voiture de fonction, un 4×4. Il a emprunté la voie rapide d’Ivato vers Tsarasaotra. Un capitaine du premier régiment des forces d’intervention (1er RFI) a marché sur le bord de la route quand il l’a fauché. Un officier général en a été témoin.

Après le choc, le directeur a pris la fuite. L’Armée s’est lancée à sa poursuite. Il a finalement été rattrapé près du rond-point de Tsara­saotra en proférant des menaces et des insultes à ses poursuivants militaires.

Au parquet

L’escadron a alors amené le fonctionnaire avec son 4×4 à la compagnie de la gendarmerie d’Ambohidratrimo pour être mis en examen. « L’enquête est clôturée. Ni la victime, ni le général n’ont porté plainte contre lui. Il sera livré au parquet demain (ndrl : ce jour). Un membre du personnel du ministère est déjà venu récupérer le véhicule », raconte un officier au commandement de la compagnie locale au téléphone.

« C’était ma faute. J’ai déjà parlé avec la personne que j’ai percutée et je viens de la voir ce matin. Beaucoup de rumeurs circulent, pourtant je pense que mes explications étaient claires pour les différents responsables. Ce qu’on remercie à Dieu, c’est que la victime n’est pas morte. Elle a eu mal aux genoux à cause du choc », reconnait Tiaray Fanahima­nana dans son post. « Je me suis déjà démis et Madame la Ministre a accepté », ajoute-t-il.

Cet agent de l’État a fait le buzz sur le réseau social Facebook.Il y a reçu des critiques sévères pour les circonstances aggravantes de l’accident auxquelles il ne pourrait pas se dédouaner.