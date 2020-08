Météo – Hausse du mercure sur les Hautes terres

Pour cette journée, la température globale sera en hausse sur les Hautes terres. Cette température avoisinera le 23°C à 25°C. Les minimale et maximale connaîtront néanmoins une baisse, les trois jours suivants.

Pour Antananarivo, elles seront de 11 et 23°C, pour Antsirabe de 8 et 24°C, pour Fianarantsoa de 10 et 25°C, pour Toamasina, de 18 et 26°C.

Le temps sera sec dans la partie Nord Est. Dans la région Analanjirofo et Sava, une averse sera attendue. Dans le reste du pays, le soleil sera au rendez-vous.

Pour mardi, un brouillard matinal couvrira les Hautes terres. La température maximale atteindra 25 à 27°C, tandis que les minimales seront entre 5 à 18°C. Mercredi, le temps sera sec.