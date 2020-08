Immatriculation – La délivrance des permis de conduire reprend

Le Centre immatriculateur de Madagascar à Anta­nanarivo (CIM) à Ambohidahy reprend du service. Avec cette reprise, commence la délivrance des permis de conduire, cette semaine. La liste nominative des permis de conduire à délivrer est affichée sur la page Facebook du CIM. « Ce sont les dossiers traités durant le confinement que nous allons délivrer à compter de la semaine prochaine. Nous prions les usagers de suivre le calendrier et le timing que le CIM a indiqué », souligne Velonjara Rakotonan­drasana, chef CIM Antananarivo.

Des milliers de permis de conduire sont bloqués au CIM, depuis le début du confinement, au mois de mars. Cette première semaine, une soixante de documents sera délivrée par jour. Le CIM promet de liquider les milliers de documents, dans les meilleurs délais. En outre, Dieudonné Razafin­drazaka, le directeur général d’Hephalu Madagascar, le fournisseur en documents biométriques, rassure qu’il n’y a aucun risque de rupture de stock des imprimés pour les cinq ans à venir.

Avec la reprise des activités au CIM d’Antananarivo, d’autres services out rouvert leurs portes. Les dossiers d’attestation de non-gage, les inscriptions de gage, la radiation de gage et le visa des cartes violettes pourront être traités à Ambohidahy. En revanche, la réception de nouveaux dossiers pour les cartes grises et les permis de conduire attendra encore.

Les nouvelles mesures annoncées, hier, ne changeront en rien le calendrier déjà indiqué, par le CIM, pour cette semaine. Les papiers peuvent être récupérés au CIM annexe Alhambra Ankadimbahoaka, à partir de ce jour, de 8 heures à 15 heures, pour les personnes dont les noms sont déjà inscrits dans la liste.