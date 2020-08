Examens officiels – Course contre la montre dans l’organisation

Organiser les examens officiels n’est pas une tâche facile, surtout en temps de crise sanitaire. Les dates prévues des examens officiels, CEPE, BEPC et baccalauréat, ont dû être reportées. Le président de la République Andry Rajoelina a encore rassuré parents et élèves dans la soirée d’hier que les examens auront bel et bien lieu.

Le chef de l’État, Andry Rajoelina, après des mois de suspens, a annoncé le 12 juillet, les dates affectées aux examens CEPE, BEPC et baccalauréat. La perturbation provoquée par la crise sanitaire, a nécessité des modifications du planning déjà préparé. Toutes les entités impliquées dans l’organisation vont devoir ajuster le programme de préparation. La préparation des examens avait déjà commencé lorsque celle-ci a été interrompue par les confinements à répétition. « En temps normal, nous avons un timing bien précis pour chaque étape de la préparation du BEPC et du CEPE, de l’élaboration des sujets jusqu’à la préparation des feuilles d’examen. Mais dans les circonstances actuelles, la durée de l’impression et de la mise sous pli des sujets devrait être écourtée », indique Andriamiakatsilavo Rahoniherijaona, directeur de l’Éducation fondamentale et de l’alphabétisation au niveau du ministère de l’Éducation nationale. Il a joute que «chaque circonscription a envoyé des propositions de sujets. Mais c’est le ministère qui a défini les sujets dont le choix s’est basé sur différents critères, tels les programmes achevés durant les deux premiers trimestres ».

Dans cette direction, notamment au niveau du service des examens, toutes les préparations s’activent. Plus de cinq cent mille personnes seront mobilisées cette année pour la mise en œuvre du BEPE et du CEPE, durant la préparation et pour assurer le bon déroulement des épreuves. Cette année, le nombre des centres d’examen connait une augmentation. De même les salles d’examen ont doublé, près de mille neuf cent quatre vingt douze salles d’examens pour le BEPC et quatre mille vingt deux pour le CEPE.

Des doutes

Toutefois, la Confédération syndicale des enseignants de Madagascar (Sempama) reste sceptique quant à la réalisation des examens dans cette période de crise sanitaire. Les facteurs temps et logistique ainsi que la coordination des actions ne permettent pas d’assurer le déroulement normal des examens. « Les trois mois d’arrêt des cours sont longs. Les élèves et les enseignants doivent avoir un délai supplémentaire pour s’y préparer », avance le président du Sempama. La Confédération qualifie d’ailleurs d’antipédagogique l’organisation d’un examen en temps de crise sanitaire. Pour elle, les classes intermédiaires comme celles d’examen doivent avoir au moins deux mois pour se remettre à jour avant l’organisation par les entités concernées.

En outre, près de sept millions de sujets sont à imprimer et à dispatcher dans tous les centres d’écrit du pays. Des équipes du ministère se chargeront de les acheminer jusque dans toutes les circonscriptions scolaires, soit sur route soit par avion. Et c’est aux Cisco ou aux directions régionales de s’assurer que les sujets arrivent dans tous les centres d’examens, même dans les zones plus ou moins enclavées.