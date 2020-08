Déconfinement – Reprise conditionnée des transports

La vie normale reprend peu à peu du terrain sur les restrictions sanitaires. Les transports en commun et les vols intérieurs vont même reprendre du service, mais sous condition.

La reprise. Après plusieurs semaines d’arrêt, les taxi-be peuvent reprendre du service, dans la région Analamanga. Andry Rajoelina, président de la République, l’a annoncé, hier. Les lignes urbaines et suburbaines pourront reprendre la route ce mercredi, 26 août.

Les transports en commun dans la ville d’Antana­narivo et ses environs, notamment, pourront circuler jusqu’à 20 heures. Comme le souligne le chef de l’Etat, ce retour aux affaires des taxi-be sera conditionné. Des dispositifs sanitaires stricts devront être respectés. L’usage de gel désinfectant à l’entrée et à la sortie de chaque passager est exigé. Pareillement, pour le port de masque. En plus des cache-bouches, les chauffeurs et aide-chauffeurs doivent porter des visières.

L’usage des strapontins reste interdit pour les taxi-be. Andry Rajoelina l’a souligné, hier, « il n’y aura pas d’augmentation du prix du ticket ». Les désinfections journalières seront, par ailleurs, systématiques. « Une reprise progressive », des lignes nationales partant d’Antananarivo, a également, été annoncée par le président de la République, hier. « La réouverture totale des zones nationales dépendra de l’évolution de la pandémie dans la capitale dans les quinze prochains jours », tempère le chef de l’Etat.

La reprise des activités pour les coopératives au départ d’Antananarivo pour desservir les régions Atsi­nanana servira donc, de test en vue d’une réouverture de toutes les lignes nationales partant et allant à Anta­nanarivo. Le président Rajoelina explique le choix de la région Atsinanana, par le fait que le pic de la propagation du coronavirus y a été dépassé.

Vigilance impérative

Tout comme le cas des taxi-be, le retour sur les routes des taxi-brousse se fera sous condition. Outre le port impératif de masque à bord des voitures, chaque véhicule doit avoir un manifold à son bord. Un document de voyage qu’il faudra remplir scrupuleusement au départ et à l’arrivée. Même les passagers qui montent ou descendent en cours de route doivent y être inscrits. Le transport aérien, sur le territoire national, pourra aussi, bientôt reprendre.

Les vols reliant Antana­narivo à Sambava, Antsi­ranana, Taolagnaro, Toliara, Nosy Be, Mahajanga, SainteMarie, Maroantsetra et Morondava reprendront donc, à partir du 1er septembre. Avant chaque départ, cependant, tout passager devra se soumettre à un test de dépistage PCR, 48 heures avant le décollage et présenter un certificat de résultat négatif avant l’embarquement.

La réouverture « progressive et conditionnée » des transports, autant terrestre qu’aérien marque donc, le retour petit à petit à la vie normale. Le président de la République l’a, toutefois, soulevé, hier, les transports en commun, en soulignant les taxi-be, fait partie des cinq principaux vecteurs de la propagation de la Covid-19. Raison pour laquelle donc, le chef de l’Etat a mis l’accent sur le caractère impératif du respect des dispositifs sanitaires qui plus est, convenu avec les transporteurs.

Pour le cas des taxi-be, en particulier, un marquage à la culotte pourrait s’avérer nécessaire, quant au respect des mesures sanitaires. La dernière fois que ces derniers ont été autorisés à reprendre du service, en effet, le respect des gestes barrières comme le gel désinfectant ou les masques et même le nombre maximum de passagers n’ont duré qu’une semaine, tout au plus. Cette vigilance particulière qui devrait, aussi, s’appliquer aux taxi-brousse.

Quoi qu’il en soit, le retour à la vie normale implique nécessairement, de sortir des garages les transports en commun. Andry Rajoelina l’a, cependant martelé, hier. Bien que les statistiques indiquent que le coronavirus perd du terrain de jour en jour, « il est toujours là ». La vigilance de tout un chacun est donc, nécessaire et impérative pour éviter un retour de flamme.

« La victoire est proche »

Le président Andry Rajoelina a été, particulièrement, optimiste durant son émission spéciale, hier. Il a affirmé que Madagascar est sur le point de gagner la guerre contre le coronavirus, si l’on s’en tient aux chiffres publiés ces derniers jours. Il édicte ainsi, un sérieux allégement du confinement pour la région Analamanga et le district de Momaramanga. Le Chef de l’Etat autorise aux personnes coincées dans les autres régions de rentrer à Antananarivo, « selon leurs propres moyens», mais sans autorisation préalable.

Les convois funèbres peuvent, également, sortir de la région Analamanga. Il faudra, cependant, avoir une attestation des autorités que le défunt n’a pas succombé du coronavirus. Les dates du Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), ont également, été annoncées. Des examens qui se feront à trois dates différentes selon les provinces. Le 1er septembre pour les provinces d’Antsiranana et Antananarivo, le 8 septembre pour Mahajanga et Fianarantsoa, et le 15 septembre pour Toliara et Toamasina.