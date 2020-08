Contagion – Le virus se propage encore

De nouveaux porteurs du coronavirus sont toujours détectés dans plusieurs régions en dépit de deux jours sans décès lié à la covid-19.

En force réduite dans la capitale, la propagation du coronavirus reste réelle à l’échelle nationale avec sept cent quatre vingt quatorze malades en traitement. Huit guérisons ont été signalées dans la région Analamanga hier sur un total de vingt trois cas constatés dans tout le pays. La veille, quatre vingt six nouvelles guérisons ont été signalées dans la même région. « En dehors d’Analamanga, c’est la technologie GenExpert qui est déployée pour tester les cas suspects », affirme la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel de la lutte contre le coronavirus.

La pandémie touche toujours la majorité des régions avec cinquante six nouveaux cas recensés samedi, et cinquante hier. Aucun décès lié à la covid-19 n’a été déploré ces dernières quarante huit heures. Pour la Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana, « le coronavirus continue à contaminer dans de nouvelles localités comme Mandoto dans la région Vakinankaratra et Ambatofinandrahana dans la région Amoron’i Mania. Chacune de ces localités a enregistré son premier porteur du virus ».

Une parturiente infectée

Le nombre d’hôpitaux qui enregistrent des patients qui développent une forme grave de la maladie, se multiplie. D’après la porte-parole du CCO national, « pour la première fois une malade dans cet état est en soins intensifs à la maternité de Befelatanana, dans la capitale. En banlieue, un patient est pris en charge à l’hôpital d’Itaosy. Dans les régions, l’hôpital de Miarinarivo, dans l’Itasy, enregistre son premier malade dans un état grave. Dans la région Diana, deux porteurs du coronavirus sont également dans ce cas ».

Pendant une semaine, des patients dans la même situation, mais à différents degrés, ont été localisés dans cinq grandes agglomérations, à savoir Antsirabe, Fianarantsoa, Toliara, Mahajanga et Antananarivo. Ces patients en état grave sur l’ensemble du territoire national sont au nombre de quatre-vingt-sept au total. Hier, cinquante-et-un tests GenExpert et trois cent vingt-sept tests PCR ont permis de détecter les cinquante nouveaux cas positifs. Le nombre de tests réalisés est réduit par rapport à celui de la veille qui s’est élevé à trois cent trente neuf.