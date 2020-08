Atsimo Andrefana – Les préparatifs aux examens ont commencé

Les examens du CEPE sont annoncés officiellement pour le 15 septembre pour la région Atsimo Andrefana. Des parents et des écoles s’y sont préparés, chacun à leur manière, pour la date du 1er septembre. « Il y a quinze jours, les autorités ont annoncé que les écoles ne sont pas encore autorisées à ouvrir dans toute la région. Et je ne crois pas avoir entendu une quelconque levée de cette suspension. Toutefois, pour aider nos élèves de la classe septième, nous avons décidé de faire venir nos élèves en classe à partir de demain (ce jour) en vue des examens du 1er septembre » explique une directrice d’école privée de la circonscription scolaire de Toliara II. Des écoles privées dans la ville de Toliara ont déjà fait venir leurs élèves en classe d’examen depuis la semaine dernière afin de mieux les préparer pour le 1er septembre. D’autres ont par ailleurs choisi d’envoyer des devoirs d’exercice à leurs élèves. « Ce qui n’est pas toujours l’idéal pour des élèves en classe d’examen mais faute de mieux, cette initiative a été prise il y a trois semaines environ » livre un enseignant. Les examens aux épreuves physiques pour le BEPC, par ailleurs, démarrent ce jour pour la Cisco Toliara I. « Il n’y aura pas d’épreuve au sport collectif. Par contre les sports individuels se dérouleront par groupe de cinquante élèves jusqu’à vendredi » explique Franklin Andriamanarivo, directeur régional de la Jeunesse et des sports pour l’Atsimo Andrefana. Les élèves ne seront pas obligés de mettre un masque au moment des épreuves. Les épreuves pour les districts de Beroroha et de Sakaraha sont indiquées avoir été réalisées la semaine dernière.