Antsirabe – Deux morts dans un puits

Un terrible drame est survenu vendredi peu avant midi, à Ambohidravaka, dans la commune urbaine d’Antsi­rabe. Un directeur d’école primaire publique et un autre individu sont morts en tombant dans un nouveau puits.

Ces victimes ont travaillé avec deux autres personnes lors d’un forage d’une profondeur de trente mètres. Ils ont commencé à avoir de l’eau dès vingt-huit mètres. Pourtant ils ont encore continué à creuser pour qu’elle soit purifiée. Ils devaient ensuite installer huit buses. Tout s’est très bien passé lorsqu’ils ont introduit les sept. Un d’eux a décidé de s’accrocher et de descendre avec la dernière. Or, la corde n’a pas supporté leur poids et le directeur n’a pas pu les retenir. Il a, lui aussi, été entraîné par la corde et s’est retrouvé au fond.

Le fokonolona et la police sont arrivés en premier sur les lieux pour porter secours. Puis, le personnel de la voirie et la Jirama sont venus aider avec une pelle mécanique. Leur intervention a duré plusieurs heures. Le premier corps a été remonté vers 20h et l’autre à 22h30. Le puits a été comblé dès que les défunts ont été déterrés, selon les informations communiquées par la commune.