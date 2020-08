Antananarivo – Trois centres de traitement de la Covid-19 fermés

Le président de la République Andry Rajoelina annonce la fermeture de trois centres de traitement de la covid-19 (CTC) à Antananarivo. Il s’agit des CTC d’Ivato, de Vontovorona et d’Alarobia. Seul le CTC du Palais des sports et de la culture à Mahamasina continuera à accueillir des patients. « Ces centres n’ont plus de patients, ou en ont très peu. Nous allons les déplacer à Mahamasina », déclare-t-il, dans son intervention sur les médias officiels hier.

Ces CTC ont été ouverts au mois de juin, pour venir en renfort aux établissements hospitaliers. Les hôpitaux ont été débordés par les personnes qui présentaient la forme grave de la covid-19, aussi n’y avait-il plus de place pour les cas symptomatiques. Les CTC ont été désignés pour prendre en charge les cas symptomatiques et les personnes qui commençaient à souffrir d’une dépression respiratoire.

Avec la baisse des personnes testées positives à la covid-19 dans la capitale, de moins en moins de patients sont hospitalisés. Le chef de l’État souligne toutefois que le traitement des personnes qui présentent les symptômes du coronavirus dans les centres de santé de base, sera renforcé. Les tests de dépistage se poursuivent dans les lieux habituels, dont le centre de prélèvement d’Andohatapenaka et à Befelatanana.