Trade Expo : Un voyage commercial en Indonésie

L’Indonésie s’ouvre de plus en plus aux entrepreneurs locaux. Les productions d’huiles essentielles et l’exportation d’épices sont très demandées sur le marché indonésien.

Opportunité à saisir. Tandis que l’Indonésie s’invite à des foires économiques dans la Grande île, cet archipel présente un marché important pour les entrepreneurs producteurs d’huiles essentielles et exportateurs d’épices. L’Indonésie est un immense marché de plusieurs millions de consommateurs, et sa représentation diplomatique s’associant avec le groupe IMEX MCE MBT promeut l’embarcation des entrepreneurs malgaches pour la foire Trade Expo en Indonésie . En vue d’aider les entrepreneurs locaux à développer leurs affaires, la gratuité du visa est assurée par l’Ambassade d’Indonésie pour tout le mois où la grande foire Trade Expo aura lieu.

Confiée par l’ambassade au groupe IMEX MCE MBT situé à Ankorondrano, l’organisation du voyage commercial de sept jours en Indonésie dans le cadre de la foire Trade Expo inclut trois jours de visite de la foire où des partenaires potentiels seront présents, deux jours de visite de centres commerciaux, de grossistes et d’une île industrielle, une journée de repérage et de visite culturelle et enfin une journée de détente. « Spécialement destiné à ceux qui entreprennent ou font du commerce, le voyage commercial vers l’Indonésie vise à faire connaître aux Malgaches les besoins et les produits de l’archipel. Les huiles essentielles et les épices provenant de Madagascar sont par exemple très demandés en Indonésie. En exploitant ce commerce très prometteur, plusieurs entrepreneurs et entreprises peuvent se développer rapidement », explique Yolande Rakotomamonjy , responsable clientèle auprès du groupe IMEX MCE MBT .

À Madagascar, dans les régions comme aux environs de la capitale, plusieurs entrepreneurs vivent de la production et de l’exportation des huiles essentielles.

Marché à exploiter

Ces dernières peuvent être extraites de plusieurs types d’arbustes et d’arbres. Leurs vertus et leurs usages sont variés. De même, beaucoup font des affaires sur les épices, et la facilitation de la recherche de débouchés est actuellement garantie avec l’initiative de l’Ambassade d’Indonésie. « Sept jours de voyage commercial avec l’accès à la foire Trade Expo va permettre aux entrepreneurs et affairistes malgaches d’apprendre de leurs homologues indonésiens. En prenant connaissance des procédés artisanaux indonésiens de transformation des matières premières par exemple, les entrepreneurs malgaches pourront optimiser leurs productions pour être compétitives sur le marché local et international. En atteignant la qualité, ce qui est bel et bien possible, les produits de Madagascar peuvent conquérir la clientèle locale et les marchés à l’extérieur », affirme Yolande Rakotomamonjy .

L’Indonésie est une destination nouvelle avec des perspectives rassurantes. Grâce à l’ambassade d’Indonésie qui confie l’organisation entière, totale et sérieuse du voyage commercial en Octobre, au groupe IMEX MCE MBT dirigé par Claudia Rabetsivoh, nouvelle membre du Conseil d’administration du Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (Fivmpama) , les entrepreneurs malgaches peuvent être solidaires pour le voyage facilité. Convenue avec l’Ambassade d’Indonésie, l’inscription à ce voyage est close dans sept jours.