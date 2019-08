The station à Soarano : Rendez-vous avec Andriaina et The Niconni Photo FoURNIE

Les préparatifs pour le premier listening party avec Andriaina et The Niconni vont bon train. L’événement promet au public, une belle soirée d’expérience sensorielle.

Jour J. Andriaina et The Niconni avouent être prêts pour leur premier rendez-vous avec le grand public ce soir à partir de 19 heures à la salle de l’horloge de The Station à Soarano. Ils créent une atmosphère qui mettra l’assistance sous de bonnes conditions.

Pour la présentation de son premier album « Seven », le duo Andriaina et The Niconni ont déployé les moyens nécessaires pour mettre en place une organisation à l’image de ce nouveau produit. Les quelques détails laissent imaginer la dimension que ces deux jeunes hommes souhaitent donner à ce premier rendez-vous avec le grand public. « C’est un grand jour pour nous car le fruit de notre travail va être présenté officiellement. Je me sens excité. Je veux que tout soit parfait et respecte les détails auxquels on a pensé. C’est notre musique que nous allons partager, et avec elle, les autres sens vont être réveillés pour procurer plus de plaisir, une belle expérience à vivre. Nous tenons à marquer le coup et avons mis toutes les chances de notre côté. Je remercie vivement Gusto, Vaniala, et Cinépax qui nous ont soutenus dans cette merveilleuse aventure. Avec leur contribution, nous avons pu réaliser une soirée conforme à notre conception des choses », précise Andriaina.

La salle de l’horloge va être aménagée et décorée spécialement pour répondre aux exigences du jeune chanteur et du jeune producteur, et pour apporter le maximum de confort au public.

Live

cent cinquante mètres, des poufs confortables figurent parmi les équipements qui vont meubler le local. Le plan de masse dévoile des emplacements « chillexperience », « golden experience », et « prestige experience », les trois catégories d’invitation que l’organisation a écoulées quelques jours plus tôt. En ce qui concerne le déroulement de la soirée, une séance d’écoute des treize morceaux qui composent « Seven » va entamer l’ambiance. Les explications sur les historiques des différents titres et la biographie présentant le parcours des deux artistes s’en suivront.

Une séance de live pour souligner le côté show auquel d’autres jeunes talents à découvrir comme Lucas Ravoson et Valisoa Randriamifidy vont participer. Le tout se savoure autour du thé de chez Vaniala et les petits délices de chez Gusto. « Ce sera comme dans une ambiance de vernissage d’exposition d’art visuel, sauf on fait découvrir notre musique », conclut celui qui définit sa musique par le terme hybride.