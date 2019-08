Peinture : Les œuvres de Tefy Khaita plaisent

L’exposition « Betsileo au café » de Tefy Khaita qui se tient au Chick’n Art à Akorondrano depuis le 21 jusqu’au 31 août, démarre merveilleusement bien. L’artiste peintre a pu vendre huit fresques et a reçu des commandes lors du vernissage du mercredi 21 août.

« Déjà, recevoir les encouragements des natifs de Fianarantsoa par leur présence lors du vernissage et par des messages de la part de ceux qui n’ont pas pu venir, m’a fait chaud au cœur. Et rencontrer les anciens élèves du collège Sain t François Xavier de Fianarantsoa a été une grande surprise pour moi », témoigne-t-il, heureux de sa soirée. En effet, il a pu réaliser des ventes lors du vernissage. Parmi la vingtaine d’œuvres exposées, huit ont trouvé preneur le soir même. Ses tableaux inspirés de la région de Fianarantsoa et peints avec du café n’ont pas laissé ses invités indifférents.

À part ce concept hors du commun, Tefy Khaita consacre l’argent collecté avec ses réalisations pour aider les enfants démunis. « Je mène actuellement une opération de crowfounding afin d’initier les enfants à l a peinture numérique. Les enfants doivent suivre l’évolution technologique. Savoir dessiner et peindre d’une façon artisanale constitue déjà un atout. Mais savoir répondre aux besoins qu’exige le marché actuel leur promet de bel avenir », ajoute-t-il.