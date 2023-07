TRAIL – UT4M – Heritiana finit 8e, Estrine 9e

Bel exploit. Les deux porte-fanions malgaches, Heritiana Andrianaivo et Estrine Rasoa, terminent dans le Top10 de la version 2023 de l’Ultra Tour des quatre massifs (UT4M). Les deux trailers de la Grande ile sont engagés dans la 100 Master, sur une distance de 100km comme son nom l’indique. La course s’est étalée du 21 au 23 juillet. Pour sa découverte des massifs alpins, en Auvergne-Rhône-Alpes, Heritiana Andrianaivo, vainqueur du dernier Ultra Trail des Ô plateaux (Utop) au mois de mai, termine huitième avec un chrono de 14 :09 :42, soit à 2 :07 :24 du vainqueur, le Français Alexandre Beraud (12 :00 :29). Heritiana est classé cinquième dans sa catégorie seniors hommes. Estrine a, quant à elle, fini neuvième chez les dames et 167e au classement général toutes catégories confondues, sur les 361 finishers. Elle a bouclé les 100km en 21 :09 :16. La championne de l’Ultra de l’Utop avait pris le départ avec des soucis gastriques, mais elle a pu faire une remontada en grimpant seize marches pour atteindre la 9e place. Elle a aussi ravi la deuxième place d’honneur de l’épreuve après sa deuxième place au scratch et première position à l’Infernal Trail des Vosges, en 2019. Douze épreuves ont été au programme de l’UT4M dont les distances au choix sont entre 20km et l’Xtrem longue de 160km.