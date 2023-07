SOCIÉTÉ – Circoncision de masse à Bongatsara

Une tradition à l’épreuve des difficultés économiques. La circoncision devient aujourd’hui aussi douloureuse pour « ceux qui les subissent » que pour les portefeuilles des ménages. Mais des âmes de bonne volonté viennent en aide aux familles. Comme l’association « Hasin’ny Fifankatiavana » présidée par Nirina Helinah Ramavoa-Rihanjasoahasina. Qui n’oublie pas les plus petits et les familles. Cette association, à but non lucratif, a organisé samedi dernier une « fora zaza faobe » , ou circoncision à grande échelle pour les familles défavorisées de la commune Bongatsara, du district d’Antananarivo Atsimondrano. Rendez-vous a été donné à l’EPP de Bongatsara, en présence des enfants accompagnés de leurs parents. Environ 300 enfants ont bénéficié de cette pratique traditionnelle malgache. Où elle a pris en charge les dépenses y afférentes. « Hasin’ny Fifankatiavana» est convaincue que les enfants constituent le socle d’une famille. Dans ce sens, l’association vise à concrétiser les Objectifs du Développement Durable (ODD). Ce rendez-vous à Bongatsara n’est que la suite que des activités menées par « Hasin’ny Fifankatiavana » depuis le début de cette année. Auparavant l’association a réussi à en faire de même pour près de 500 enfants à Antsirabe en juin dernier et tout récemment à Ampefiloha Modiano. À part les circoncisions, l’équipe de Nirina Ramavoa-Rihanjasoahasina a doté les plus petits de kits scolaires et distribué des semences aux paysans dans diverses localités depuis 2022. « Hasin’ny Fifankatiavana » affiche ainsi l’ambition d’impacter la société malgache.