SANTÉ PUBLIQUE – La défécation à l’air libre propage la poliomyélite

La sensibilisation contre la défécation à l’air libre bat son plein. Le ministère de la Santé publique diffuse via un service de message court (SMS) des informations sur la lutte contre les maladies contractées par la défécation à l’air libre, à plusieurs milliers de destinataires, actuellement. « Utilisez des toilettes et faites le vaccin contre la poliomyélite », peut-on lire dans ce message. Une source auprès du ministère de la Santé publique affirme la propagation de cette maladie handicapante dans la Grande île, actuellement. À Madagascar, beaucoup font encore leur besoin en plein air. Alors que les selles qui s’éparpillent propagent le poliovirus. Et le faible taux de couverture vaccinal ne protège pas un individu de cette maladie. C’est ce qui explique cette résurgence de la poliomyélite. Le ministère de la Santé publique prépare une autre campagne de vaccination contre la poliomyélite. Du 25 au 28 juillet, les parents sont invités à emmener leurs enfants dans les formations sanitaires, pour se faire vacciner. « Plus les enfants sont vaccinés, plus ils sont immunisés », soutiennent des professionnels de santé pour encourager les parents à vacciner leurs enfants.