Nuit intellectuelle

Si comme l’a écrit Shakes­peare, le monde entier est une immense scène de théâtre, on peut croire que l’instruction à Madagascar est une tragédie régie par une triste fatalité qui suscite la pitié et la terreur. On a alors l’impression d’avoir assisté au climax de cette sombre pièce, durant le récent acte où l’obscurité a déposé, au sens propre, son ombre oppressante sur l’examen du baccalauréat. Ce fut un épisode éprouvant de plus dans cette malheureuse histoire que le sort a attribué à notre système éducatif qui est l’enfant délaissé, et dont l’abandon est le facteur déclencheur d’un effet papillon qui excite le tourbillon de la perdition qui nous fait couler vers les abysses de la misère. Quand la nourriture spirituelle est indigeste, elle produit les saletés qui nous polluent. Mercredi dernier fut, peut-être, une journée qui restera dans les annales comme un de ces moments douloureux où l’empathie a atteint une dimension nationale, un sommet de chute émotionnelle qui assomme tout un peuple en émoi. Voir l’avenir du pays subir cette éprouvante épreuve était entrevoir un futur sacrifié, représenté par ces candidats au baccalau­réat qui doivent lutter contre le fort traumatisme, l’étreinte douloureuse de cette traumatisante soirée que certains ressentent encore.

Un avenir envahi par le pessimisme et entaché par les marques de la triche et de la fraude que semble révéler le triste fait que les sujets qui ont fuité ont trouvé des acheteurs. Et le virus de la fraude a mis en branle une nouvelle crise aiguë dans le monde, déjà malade, de l’éducation nationale malgache qui a de plus en plus de mal à panser les plaies de l’ignorance qui est, d’après Rabelais, « mère de tous les maux ». Dans cette tragédie nationale, les héros sont désarmés tout en continuant à faire face à une adversité dont les forces nocives ne cessent de décupler. Quand l’enseignant, qui se voue pour remplir la noble mission qui consiste à transmettre le savoir, est le grand oublié, une des plus grandes victimes de ce système gangréné, l’école est con­damnée à vivre sous perfusion, un état critique qui l’a réduite à traverser, lors de cette terrible soirée, la tempête avec les faibles moyens du bord. Et quand les établisse­ments scolaires tombent en ruine, ils entraînent avec eux les capacités intellectuelles des élèves qui deviennent vulnérables à l’incursion du démon de la triche qui réussit à accaparer tant de jeunes esprits déjà corrompus, vus comme des sources de gains par ceux qui ont été à l’origine de la longue nuit de mercredi.

L’édition du baccalauréat de cette année est souillée par ce énième épisode du film douloureux qui est la progressive triste histoire de l’enseignement à Mada­gascar. Une trajectoire qui a emprisonné tant de générations dans une profonde nuit intellectuelle qui a été vécue, au sens propre. La dure soirée de mercredi est un symptôme de la maladie du monde scolaire, qui est dans une détresse sanitaire extrême à cause d’une malnutrition chronique. Mal entretenu, il a, entre autres, montré sa carence en lumière, à l’origine des tristes photos qui ont fait le buzz.