MANALA AZY VITA BAC – Trente ans et pas une ride

Immuable. Aussi bien le patriarche Olombelo Ricky que ses inconditionnels sont toujours là fidèles au poste depuis trente ans. Les années passent mais elles n’ont aucune influence sur la notoriété du Manala azy vita bac, le concert culte juste après les épreuves du bac. Une invention de Olombelo Ricky que seule l’épidémie de Covid-19 a pu empêcher en 2020 et 2021. Cette année elle du être reportée en raison des fuites de sujet au bac qui ont retardé la fin des épreuves. Ce contretemps n’a pas empêché les fans de Olombelo Ricky de remplir Antsahamanitra à samedi où le Manala azy vita bac a débuté en 1993. Outre les admirateurs de première heure qui ont pris de l’âge, le public de Olombelo Ricky se gonfle chaque année des potentiels bacheliers. Mais le répertoire intemporel est connu de tout le monde. Ainsi c’est en choeur que les spectateurs ont repris les tubes éternels de plus anciens comme Kalangita, Tsy mety milaza, Zaraiko, Adinony ianao, Eo anilanao eo, Adolan-tsento, Amorom-parihy aux plus récents comme Ditsoka, Ody aina, Loharano, Zarahasina Izy indrindra en passant ceux du nouveau millénaire comme Iny havako iny, Izy indrindra… Comme à chaque fois le Manala azy vita bac est un mélange de nostalgie et de fidélité qui ne s’est terminé que dans la soirée. À l’année prochaine.