MADAGASCAR – SUISSE – Le respect mutuel et la confiance mis en avant

Respect mutuel et con­fiance. Ces deux préceptes sont mis en avant par le mi­­nistère des Affaires étrangères pour qualifier la nature de la relation bilatérale entre Madagascar et la Suisse. Un cadre de coopération souligné durant la célébration de la fête nationale de la Confé­dération helvétique, jeudi, à Ambohibao. “Madagascar et la Suisse ont su maintenir de bonnes relations fondées sur la fraternité et la solidarité. Elles reposent sur des décennies de respect mutuel et de confiance, créant ainsi une base solide pour le développement de notre coopération”, sont les mots de la ministre des Affaires étrangères, Yvette Sylla, lors de sa prise de parole durant la réception à Ambohibao, jeudi. Une allocution en présence de Rolf Stalder, ambassadeur de la Confédération suisse. Durant une interview en marge de cette réception, la cheffe de la diplomatie malgache a souligné que la Suisse est un partenaire qui “fait beaucoup à Madagascar, même si elle préfère travailler en silence”. Pour sa part, l’ambassadeur Stalder a mis en exergue “la longue histoire commune de coopération entre les deux pays”. La relation bilatérale entre la Grande île et la Confédération helvé­tique remonte à 1961. Comme à chacune de ses interventions face aux parte­naires internationaux de Madagascar, la ministre Sylla a évoqué l’échéance électorale à venir, qu’est la présidentielle. Aussi, elle a rappelé que “Madagascar compte sur le soutien et le rôle constructif de ses partenaires en vue de préserver les acquis démocratiques, au moment où elle s’apprête à tenir des élections dans les meilleures conditions”.