KARTING – Mboara Razafindratsimba s’impose

Des antijeux. Le troisième grand prix du championnat de Madagascar de Karting qui s’est joué hier, au circuit de Serana Racing Kart (SRK) d’Imerintsiatosika, a vu la victoire de Mboara Razafindratsimba sur sa voiture numéro 121, devant Thimothée Andriamamon-jiarison et Olivier Ramiandrisoa. Le duel attendu a bien eu lieu entre Mahary Rabary (N° 119) et le vainqueur du jour Mboara Razafin- dratsimba (N°121) et Olivier Ramiandrisoa. Mais ce duel n’a duré que durant les quatre premiers tours. Dès le départ de la finale, Mboara a annoncé la couleur en creusant l’écart au deuxième tour, suivi d’Olivier. Après trois tours effectués, Mahary Rabary a réussi à dépasser Olivier en deuxième position après le quatrième virage. Mais contre toute attente, Thimothée survenu de nulle part a poussé Mahary Rabary, obligeant ce dernier à sortir de la piste, synonyme d’un arrêt au quatrième tour alors qu’il reste dix tours à faire. Quelques spectateurs sont unanimes sur le geste d’antijeu dont Mahary Rabary a été victime, lors de la deuxième manche et pas plus tard qu’hier dimanche. « La fédération doit prendre des mesures très strictes et exemplaires face à la mauvaise foi de certains pilotes. La course devient maintenant une course entre deux clans et si cela va continuer ainsi, il vaut mieux arrêter avant que ça tourne au drame », confie un parent de pilote qui veut garder l’anonymat. Après sa victoire, Mboara Razafindratsimba a expliqué que « je suis bien concentré dans ma course. J’ai bien vu Mahary revenir sur moi, mais après sa sortie de piste, je suis resté dans mon objectif et la victoire est là ».