JEUX DES ILES – HYMNE – Le clip officiel dévoilé

Revisité. Le clip officiel des XIe Jeux des Iles de l’océan Indien (23 août au 3 septembre), intitulé «La victoire dans l’unité et la diversité», d’une durée de 4 minutes 39 secondes, a été dévoilé et présenté samedi, quelques minutes avant midi, sur la page Facebook des JIOI. L’hymne est chanté en version mixte, en malgache avec plusieurs dialectes et aussi une partie en français. L’hymne des Jeux a déjà été présenté officiellement le 21 mai, lors de la cérémonie de clôture de la deuxième réunion du Conseil international des Jeux (CIJ) au Novotel à Ivandry. Le nouveau clip démontre au début les paysages typiques de la Grande ile, dont l’Allée des baobabs, les Tsingy de Bemaraha, les massifs de l’Isalo,… Ou aussi la faune et la flore endémiques de Madagascar, entre autres le Maki… Des extraits des matches des Barea Can et Chan, ceux des Ankoay, des Makis, celui du combat de la judokate Laura Rasoanaivo, classée il y a quelques mois numéro un mondial y ont été également insérés. Le clip a été tourné récemment au stade des Barea. Les sept iles participantes sont présentées une par une avec leur drapeau respectif. Une quinzaine d’artistes participent et chantent dans le clip, entre autres Samoëla, Jaojoby Agrad, Melky, Tence Mena, Stéphanie, Simonda Valera, Gelah Top, Rebecca, Jerry Marcoss, Mr Sayda, Vilon’Androy, Ceasar, Zoky Vonjy, Nashan Hassanaly, Madmax…