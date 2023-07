ÉGLISE CATHOLIQUE – Mgr Gustavo Bombin Espino, nouvel archevêque de Toliara

Le diocèse de Toliara accueille un nouvel évêque, un missionnaire espagnol à Madagascar depuis 1987. Samedi dernier, le Pape François nomme un nouvel archevêque pour le diocèse de Toliara. Monseigneur Gustavo Bombin Espino, un missionnaire espagnol arrivé à Madagascar dans la fin des années 1980 devient donc le numéro un de l’église catholique à Toliara. Cette nomination intervient après l’acceptation du Vatican de la démission de Monseigneur Fulgence Rabeony de sa charge pastorale à la tête du diocèse de Toliara. L’évêque jésuite, âgé de 77 ans ne sera plus l’archevêque de Toliara après avoir dirigé cette région ecclésiastique depuis 1990. Ordonné prêtre en 1987, Monseigneur Gustavo Bombin Espino a été envoyé aussitôt à Madagascar comme missionnaire dans le diocèse de Tsiroanomandidy. Il a été désigné évêque en novembre 2003 et consacré en février 2004. Par la suite, il était vicaire épiscopal puis vicaire général dans le diocèse de Tsiroanomandidy pour devenir par la suite l’évêque de ce diocèse. Après l’érection du nouveau diocèse de Maintirano en 2017, le Pape François a nommé Monseigneur Gustavo Bombin Espino comme premier évêque de ce diocèse. Il avait également assuré la charge d’Adminis­trateur apostolique de Maha­janga pendant quatre ans après le décès de Monseigneur Roger Victor Solo Rakoton­drajao en 2018 et jusqu’à la désignation de Monseigneur Zygmunt Robaszkiewicz comme évêque de Mahajanga en 2022.

Nominations

Dans un intervalle de quelques mois, les nominations se succèdent au sein de l’Église catholique. Sou­vent, elles interviennent après la démission de la charge pastorale des prêtres et évêques en place. Tout le monde se souvient encore de l’émouvant hommage de l’ensemble de l’Église catholique romaine à Madagascar (EKAR) à Soamandrakizay au Mon­seigneur Odon Razanakolona après sa démission du poste d’archevêque de l’archidiocèse d’Antananarivo le mois dernier suivi dans la foulée de la nomination de son successeur Monseigneur Jean de Dieu Raoelison qui sera installé officiellement à son poste vers la fin de ce mois de juillet. Ce mois-ci, c’est le diocèse d’Antsirabe qui accueille un nouvel évêque en la personne de Mon­seigneur Jean Pascal Andriantsoavina qui succède à Monseigneur Philippe Ranaivomanana, décédé le 6 septembre 2022, au lendemain de la messe de clôture de la Journée mondiale de la Jeunesse (JMJ) à Antsirabe.