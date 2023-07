CCI IVATO – Un trio d’enfer fait chavirer le public

Hier, des milliers de fans de Mahaleo, Samoëla et Princio se sont rassemblés au Parking du CCI Ivato pour assister à un spectacle musical inoubliable.

Intitulé «Revy revy mody masoandro», cet événement a été le point de convergence de milliers de personnes, venus pour célébrer la musique et partager un moment magique sous le crépuscule envoûtant. «On a atteint notre objectif en rassemblant toutes les générations au même endroit. Les spectateurs de tous âges se sont mêlés pour créer une ambiance chaleureuse et un esprit de fête inégalable», mentionne l’organisateur qui est le Louvto Company.

Satisfaction

Le spectacle a été ouvert par Princio, qui a enflammé la scène avec son tube «Fanja». La foule a chaleureusement applaudi et s’est laissée emporter par l’enthousiasme contagieux de l’artiste. Ensuite, Samoëla et Mahaleo ont pris le relais, entraînant le public dans un voyage musical envoûtant. «La musique, l’ambiance, la météo, l’endroit calme, les animations, tout est exactement comme je l’espérais. Je suis venu ici pour m’amuser et profiter de la musique en live, et je suis pleinement satisfait» avoue Mihaja, un spectateur. Les moments forts du spectacle étaient renforcés par la présence envoûtante de Dio et Trio, qui ont apporté une touche spéciale à l’évènement. Leurs performances exaltantes ont électrisé l’atmosphère déjà survoltée, faisant danser et chanter les spectateurs avec une joie débordante.